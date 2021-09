Na našich cestách je možné všetko: FOTO Takéto "parkovanie" ste ešte nevideli!

Ako poznamenali samotní policajti, snáď každému vodičovi, idúc za pracovným strojom s vysokými kolesami, už napadlo, či by nebolo lepšie ho podliezť ako predbiehať. "Situácia v tomto prípade sa však na naplnenie takej myšlienky vodiča len nápadne podobá," dodali.

Ku kurióznej záležitosti došlo po tom, ako mal vodič pracovného stroja za obcou Drážovce v nitrianskom okrese pocit, že sa na vozidle niečo pokazilo.

Zastal preto priamo na ceste a vystúpil to skontrolovať. Keď zistil, že je všetko v poriadku, nastúpil naspäť do vozidla a začal cúvať. To už však nebol ne ceste sám, hoci o tom ešte nevedel.

Hneď za ním totiž postálo osobné auto, ktoré si nevšimol a nacúval tak nešťastne, že vodiča v aute doslova zablokoval. "Našťastie si jeho nerozvážnosť odnieslo len auto a nikto sa nezranil," skonštatovali policajti. Tí vec riešili ako škodovú udalosť.

