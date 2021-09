Publicista sa tvrdo obul do koalície: Slovensko čakajú ťažké časy, tento chaos treba riešiť

BRATISLAVA – Pred Slovenskom stoja veľké výzvy v podobe nepriaznivého vývoja verejných financií a nastupujúcej jesennej vlny pandémie, preto by mali vládne strany v čo najkratšom čase prekonať aktuálne politické problémy, vrátane ukončenia vojny policajtov a nového nastavenia pomerov v koalícii. V diskusii na TASR TV to uviedol publicista Juraj Hrabko.

„Treba zastaviť vojnu medzi policajtmi, prokurátormi a sudcami. Treba sa vysporiadať s koaličnou dohodou. Snaha nechať koaličnú dohodu tak a dohodnúť sa džentlmensky by mohla platiť v iných krajinách, kde sú džentlmeni,“ povedal. Na druhej strane, ak chce koalícia naďalej vládnuť, inú cestu ako vzájomnú dohodu podľa neho nemá.

Zdroj: Topky/Maarty

Rozhodnutie poslancov zo strany Hlas-SD stiahnuť z parlamentu návrh na vyslovovanie nedôvery ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej, považuje Hrabko za takticky správny. Parlament by podľa neho návrh nepodporil a tým by nepriamo vyslovil ministerke dôveru po odchode zo strany Za ľudí. Hrabko tiež neočakáva, že by parlament vyslovil nedôveru ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi a nepokladá za pravdepodobné, že by o jeho výmenu požiadal premiér Eduard Heger (obaja OĽANO).

Zdroj: Topky/Maarty

Za jediné pozitívne riešenie situácie v bezpečnostných zložkách považuje Hrabko vládu zákona, keď sa neprihliada na „našich a vašich ľudí“, ale len na skutkový stav.

Návšteva pápeža bola úspešná

Za satisfakciu pre prezidentku Zuzanu Čaputovú označil Hrabko jej stretnutia s pápežom Františkom. Pripomenul negatívne postoje niektorých predstaviteľov cirkvi k jej osobe v čase, keď na post hlavy štátu kandidovala.

"Návštevu pápeža na Slovensku možno označiť za vydarenú,“ skonštatoval Hrabko. „Je vidieť, ako bol pápežov tím zohratý, ako mal pripravené všetky vystúpenia a v každom okamihu sa vedelo, čo a ako bude. Toto našim politikom chýba, odborný kruh poradcov,“ poznamenal.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Návšteva pápeža, ale aj začiatok školského roka, či návrat ľudí z dovoleniek sú však rizikovými faktormi z hľadiska šírenia koronavírusu. „Myslím si, že do desiatich dní budeme vidieť, čo to prinieslo, respektíve, neprinieslo,“ poznamenal Hrabko.

Príprava na ďalšiu vlnu je slabá

Prípravu Slovenska na jesennú vlnu pandémie považuje za slabú. Spoliehame sa podľa neho najmä na zaočkovanosť a na to, že časť obyvateľstva už chorobu priamo prekonala.