Čaputová na letisku so slzami v očiach: FOTO V najhoršej chvíli života ju utešoval sám pápež!

Diváci, ktorí včera sledovali prenos z rozlúčkového ceremoniálu na bratislavskom letisku sa tiež pozastavili nad tým, že prezidentka pôsobila mimoriadne smutným dojmom a navyše prišla v čiernych šatách. "Pôsobila tam veľmi smutne, teraz už rozumiem prečo," takéto a podobné komentáre sa neskôr začali objavovať pod viacerými včerajšími správami. V čase živého vysielania odchodu pápeža sa totiž o ničom takom ako je smrť otca prezidentky nevedelo. Neskôr sa táto informácia začala šíriť, až ju nakoniec potvrdil aj sám Prezidentský palác.

"Kancelária prezidenta SR s hlbokým zármutkom oznamuje, že po dlhej a ťažkej chorobe zomrel dnes, doma a v pokoji, vo veku 79 rokov, otec prezidentky SR Zuzany Čaputovej, pán Štefan Strapák," spresnil Strižinec.

Hlava štátu sa musela z hľadiska emócii poriadne držať

Čaputová sa na ceremóniu dostavila v obrovskom smutku a čiernych šatách. V istej minúte vysielania bol na ňu dokonca detailný záber, ktorý moderátor RTVS komentoval slovami: "Vidíme dokonca aj dojatie v očiach prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej". Na tú však nedoľahli emócie z odchodu Svätého Otca ale z odchodu jej vlastného otca.

Zdroj: reprofoto RTVS

Kývala pápežovi, no v duchu myslela na už nebohého otca

Čaputová sa ešte neskôr svojim priaznivcom prihovorila opäť. Jej slová chytia za srdce určite každého. "Dnes som sa rozlúčila na letisku so Svätým Otcom. V duchu som ale so slzami kývala aj tomu svojmu. V pondelok ešte vnímal, keď som mu povedala, že mu pápež požehnal. Odišiel v pokoji, doma, v starostlivosti rodiny. Ďakujem za všetko, Oci. V mene celej rodiny ďakujem za všetku prejavenú sústrasť," rozlúčila sa aj takto verejne s vlastným otcom Čaputová.

Zo záberov spred lietadla nižšie to dokonca vyzeralo tak, že Čaputovej dodával silu na zvládnutie tejto situácie aj sám pápež František.

Zdroj: SITA/Jana Birošová

Zdroj: SITA/Jana Birošová

Ešte pred troma rokmi jej dal nádej pri boji s chorobou

Prezidentka ešte pred samotnými voľbami v roku 2019 predstavila verejnosti v statuse svojho otca Štefana Strapáka na archívnej fotografii, kde mu želala všetko najlepšie k meninám. Už vtedy ale Čaputová prezradila, že jej otec začal bojovať s vážnou chorobou, no polepšilo sa mu. "Napokon došlo v jeho zdraví k obratu, z fatálneho je jeho stav teraz nepochopiteľne „vynikajúci“, ako povedal primár. Bol to zázrak? Možno áno, no tento zázrak umožnil otec, pretože on to nikdy nevzdal," písala ešte v roku 2018 Čaputová.