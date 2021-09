Tragická nehoda so záhadným koncom: Vodič (†47) ostal nalepený na zvodidlách, prežiť nemohol

"Podľa doterajších zistení na rovnom úseku cesty z doposiaľ nezistených príčin prešiel s vozidlom do protismeru, kde ľavou časťou vozidla narazil do zvodidiel. Vozidlo však ďalej pokračovalo v jazde a nakoniec ostalo stáť v protismere," priblížila s tým, že muž pri nehode utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste podľahol.

To, či nebohý muž pred jazdou požil alkoholické nápoje alebo iné omamné a psychotropné látky, bude polícia zisťovať pri pitve. Predbežnú škodu na vozidle vyčíslili na 1000 eur. "To, či bola príčinou tejto tragédie náhla zdravotná indispozícia alebo iné okolnosti, bude predmetom ďalšieho vyšetrovania," uzavrela Ivanová s tým, že michalovský policajný vyšetrovateľ začal v prípade trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.