Návšteva pápeža si vyžiadala viaceré uzávery a zmeny: FOTO TIETO ovplyvnia naše cestovanie DNES

Obmedzenia MHD počas celého obdobia:

- Autobusy linky 147 nebudú premávať cez Kalváriu a linka 41 bude jazdiť po upravenej trase: Depo Hroboňova – Drotárska cesta – Búdková, v nadväznosti na trolejbusovú linku 203.

Obmedzenia MHD v pondelok:

- V čase približne od 6.30 do 9.00 h a od 15.30 do 19.00 h bude prerušená premávka MHD v úseku: Patrónka – Kramáre – Pod stanicou. Linky MHD budú odklonené od zastávok Račianske mýto, respektíve Trnavské mýto.

- V čase približne od 8.00 do 12.30 h a od 15.00 do 19.00 h bude prerušená premávka MHD v úseku: Pod stanicou – Štefánikova – Hodžovo námestie – Staromestská – Most SNP. Linky MHD budú odklonené už od zastávky Dvory.

- V čase približne od 15.00 do 17.30 h bude prerušená premávka MHD v úseku: Most SNP – Panónska cesta – Bratská – Jiráskova – Romanova. Linky MHD budú odklonené.

- Pri cestách do zdravotníckych zariadení na Kramároch odporúča DPB cestovať cez Patrónku s využitím trolejbusovej linky 211.

- Pri cestách na hradný vrch odporúča DPB cestovať cez Patrónku alebo využiť peší presun z Kapucínskej na zastávku Partizánska, trolejbusy budú premávať v úseku: Šulekova - Hrad - Búdková – Patrónka.

- Pri cestách do Petržalky odporúča DPB využiť električkovú linku 3, zo zastávky Farského budú zabezpečené nadväzné autobusové linky.

- Zmeny sa dotknú autobusových aj trolejbusových liniek 21, 25, 29, 30, 31, 32, 37, 39, 41, 50, 59, 63, 68, 70, 80, 83, 84, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 147, 191, 196, 203, 204, 207, 209 a 212.

Zdroj: DPMP

Dopravné obmedzenia v pondelok:

- V predpoludňajších hodinách treba počítať so zdržaním najmä v Starom Meste a okolí Horského parku, širšom okolí Hodžovho námestia a Staromestskej ulice, v popoludňajších hodinách aj v Petržalke, hlavne v okolí Panónskej cesty a Rovniankovej ulice:

- Lesná, Ul. Prokopa Veľkého, Pražská: 8.00 - 9.30 h, 11.00 - 12.00 h,

- Spojná, Banskobystrická ulica: 8.00 - 11.00 h,

- Hodžovo námestie vrchná časť: 8.00 - 12.00 h, 15.00 - 18.00 h,

- Hodžovo námestie podjazd: 10.00 - 12.00 h, 15.00 - 18.00 h,

- Palisády smer Hodžovo námestie: 8.00 - 12.00 h, 15.00 - 18.00 h,

- Štefánikova ulica: 8.00 - 12.00 h, 15.00 - 18.00 h,

- Staromestská ulica: 10.00 - 12.00 h, 15.00 - 18.00 h,

- Most SNP: 10.00 - 12.00 h, 15.00 - 18.00 h,

- Výjazd z Rázusovho smer Staromestská: 10.00 - 12.00 h, 16.00 - 18.00 h,

- Panónska, Bratská, Jiráskova, Romanova ulica: 15.00 - 17.30 h,

- Brnianska ulica: 15.00 - 18.00 h,

- Rázusovo nábrežie, Nábrežie arm. generála L. Svobodu: 16.00 - 18.00 h.

Zdroj: Polícia SR