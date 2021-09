Vrchol TRETEJ vlny príde čoskoro: Regionálne rozdiely budú obrovské! Rozhodnú tieto faktory

Rast prípadov očakávali odborníci už v polovici leta, kedy sa prvýkrát začalo hovoriť o tretej vlne. Teraz nám denne pribúda okolo tristo prípadov a stúpa počet ľudí v nemocniciach. Tretia vlna sa tak rozbieha a vrchol zrejme príde už čoskoro.

VIDEO Situácia na Slovensku sa zhoršuje: Okres Rožňava je na tom mimoriadne zle, prvé skupiny dostanú tretiu dávku

Vrchol tretej vlny príde čoskoro

Virológ Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV) Boris Klempa očakáva, že k vysokému nárastu počtu prípadov príde veľmi rýchlo. "Už v najbližších týždňoch. Kedy sa ale presne nárast zastaví, si rozhodne netrúfam predpovedať," uviedol pre Topky. Druhá vlna bude určite iná ako tretia, na tom sa zhodujú viacerí odborníci. Dôvodom je to, že sme v inej situácii, než sme boli pred rokom.

Regionálne rodziely budú ešte väčšie

"Už aj v druhej vlne sme videli veľké regionálne rozdiely, teraz budú pravdepodobne ešte výraznejšie. Vplyv budú mať rozdiely v premorenosti po druhej vlne a rovnako rozdiely v zaočkovanosti," skonštatoval virológ.

Dá sa preto predpokladať, že v oblastiach, ktoré boli v druhej vlne málo postihnuté a zároveň je tam nízka zaočkovanosť, bude táto vlna vplyvom infekčnejšieho delta variantu aj horšia ako tá druhá. "Regióny s vysokou zaočkovanosťou budú naopak situáciu v nemocniciach napriek vysokým počtom pozitívnych zrejme zvládať lepšie. Celkove by sme to objektívne mali vďaka očkovaniu, premoreniu a rok a pol ročným skúsenostiam zvládnuť lepšie," povedal Klempa.

Pandemická únava

Na druhej strane však medzi ľuďmi panuje taká silná pandemická únava, že situáciu môže podľa odborníka výrazne komplikovať stúpajúca neochota dodržiavať opatrenia. "Nech už bude počet obetí akýkoľvek (to si určite netrúfam odhadovať), dá sa povedať, že veľká väčšina z nich bola odvrátiteľná očkovaním. Tejto možnosti sa ale veľká časť ľudí dobrovoľne zriekla," uviedol na adresu zaočkovanosti.

Ako na tom budú nemocnice?

Čo bude pre tretiu vlnu kľúčové? "Hromadné podujatia, návrat detí do škôl a všeobecný návrat ľudí do interiérov určite rozbehne šírenie vírusu a teda bude viesť k nárastu počtu infikovaných. Ale rozhodujúce bude, ako bude situáciu zvládať náš zdravotnícky systém. Rozhodujúce teda bude, aký bude počet ťažkých priebehov vyžadujúcich hospitalizáciu a to najviac ovplyvní miera premorenia a zaočkovanosti," vysvetlil.

Situácia v nemocniciach by tak mala byť objektívnej lepšia, lebo nemocnice majú rok a pol skúseností a veľa ľudí je zaočkovaných alebo už ochorenie prekonali. "Ale delta variant má pre svoju ešte vyššiu infekčnosť ako predtým dominantný alpha variant potenciál viesť k naozaj prudkému nárastu prípadov a sekundárne aj k prudkému nárastu hospitalizácií. Tá úroveň zaočkovania, najmä u ľudí nad 50 rokov nie je ani zďaleka dostatočná na to, aby sme si mohli byť istí, že nebude aspoň lokálne prichádzať k zahlteniu systému," dodal Klempa s tým, že tento trend vidíme už teraz a bude sa zhoršovať.