V Bratislave a na hraničných priechodoch budú počas návštevy pápeža platiť dopravné obmedzenia

BRATISLAVA – Počas návštevy pápeža Františka budú v Bratislave platiť viaceré dopravné obmedzenia, kedy bude na nevyhnutne potrebný čas prerušená premávka. Po trasách presunov bude zároveň zakázané zastavenie i státie, a to vrátane chodníkov. S obmedzeniami bude potrebné počítať aj na priľahlých cestách, ktoré sa napájajú na uzatvorené komunikácie. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Denisa Bárdyová.

So zdržaniami v nedeľu (12. 9.) treba počítať najmä na diaľničnom obchvate D1 a diaľnice D2 od hraničného priechodu s Rakúskom a Maďarskom, v Mlynskej doline a v okolí Horského parku. V pondelok (13. 9.) predpoludním sa obmedzenia nevyhnú územia Starého Mesta, najmä okolia Horského parku, širšieho okolia Hodžovho námestia a Staromestskej ulice, popoludní v okolí Panónskej cesty a Rovniankovej ulice v Petržalke.

V utorok (14. 9.) predpoludním treba so zdržaniami počítať najmä v okolí Horského parku, v Mlynskej doline, na diaľnici D2 od Lamača a od hraničného priechodu z Rakúska a Maďarska a diaľničný obchvat D1 po Zlaté piesky, obdobná situácia bude aj popoludní. V stredu (15. 9.) predpoludním sa obmedzenia nevyhnú okolia Horského parku, Mlynskej doliny, Lamačskej cesty a diaľnice D2 v smere do ČR, popoludní budú zdržania na diaľnici D2 v smere z ČR do Bratislavy a na diaľničnom obchvate D1.

Konkrétne časy sú orientačné

Konkrétne časy presunov sú podľa polície orientačné a môžu sa operatívne zmeniť. Verejnosť preto vyzýva, aby zvážila cestovanie na dané miesta v čase, keď budú platiť dopravné obmedzenia, v opačnom prípade musia počítať so zdržaním. "Taktiež apelujeme na dodržiavanie pokynov policajtov, ktorí budú zabezpečovať plynulosť cestnej premávky a verejný poriadok," zdôraznila Bárdyová.

Pre zabezpečenie verejného poriadku, bezpečnosti i plynulosti cestnej premávky prijme polícia adekvátne opatrenia. Dohliadať budú príslušníci poriadkovej, dopravnej, železničnej i kriminálnej polície. K dispozícii bude antikonfliktný tím, príslušníci poriečnej polície, psovodi a policajti na koňoch. Pomáhať budú aj študenti stredných odborných škôl Policajného zboru z Pezinka a Devínskej Novej Vsi, tiež kadeti z Akadémie Policajného zboru. Policajtom budú pomáhať aj príslušníci Ozbrojených síl SR.

Dopravné obmedzenia budú platiť aj na hraničných priechodoch

Počas návštevy pápeža Františka na Slovensku sa určité dopravné obmedzenia nevyhnú ani hraničným priechodom, kde bude taktiež premávka prerušená na nevyhnutne potrebný čas. Návštevníkom podujatí so Svätým Otcom zo zahraničia zároveň polícia pripomína platné karanténne povinnosti i povinnosť registrácie na portáli eHranica.

V nedeľu (12. 9.) v čase medzi 15.00 a 16.00 h budú v smere na Slovensko uzatvorené pre nákladnú dopravu hraničné priechody Jarovce – Kittsee a Čunovo – Rajka. V utorok (14. 9.) budú rovnaké priechody v rovnakom smere uzatvorené pre nákladnú dopravu medzi 6.30 a 8.00 h, ako aj medzi 19.00 a 20.00 h. V tento deň bude pre nákladnú dopravu v smere na Slovensko zatvorený hraničný priechod Brodské – Břeclav v čase od 17.30 do 19.30 h.

V stredu (15. 9.) budú pre nákladnú dopravu uzatvorené hraničné priechody Jarovce – Kittsee a Čunovo – Rajka smerom na Slovensko medzi 6.00 a 8.00 h, a tiež medzi 12.30 a 13.30 h. Zároveň bude pre nákladnú i osobnú dopravu uzatvorený smerom do SR aj hraničný priechod Brodské – Břeclav, konkrétne v čase 11.00 a 13.00 h.

Podmienky účasti na podujatiach v rámci návštevy pápeža sa menia, vstup bude fungovať v režime OTP

"Uvedené časy sú orientačné, môžu sa operatívne meniť podľa programu. Verejnosť vyzývame, aby zvážili svoj presun v uvedených časoch a na miestach, počas ktorých budú dopravné obmedzenia, v opačnom prípade budú musieť počítať so zdržaním," upozornila Bárdyová. Apeluje taktiež na dodržiavanie pokynov policajtov, ktorí budú zabezpečovať plynulosť cestnej premávky a verejný poriadok.

Polícia upozorňuje na karanténne povinnosti pre zahraničných návštevníkov

Keďže na verejné podujatia pri príležitosti návštevy pápeža Františka je umožnená registrácia aj osobám tzv. režimu OTP, zahraničných návštevníkov v tejto súvislosti upozorňuje na karanténne povinnosti vzťahujúce sa na nich pri vstupe na Slovensko. Pre všetky osoby nad 12 rokov, teda plne zaočkované aj nezaočkované, platí povinnosť zaregistrovať sa na portáli eHranica, a to najneskôr bezprostredne pri vstupe do SR. Pri vstupe na Slovensko zo susedných štátov bude dodržiavanie karanténnych opatrení kontrolovať polícia spolu s príslušníkmi Ozbrojených síl SR i finančnej správy.