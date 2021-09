Výluky, obmedzenia, uzávery: Návšteva pápeža skomplikuje život motoristom, školákom aj bežným ľuďom!

Počas štyroch dní navštívi pápež celkovo štyri mestá – Bratislavu, Košice, Prešov a Šaštín. Vo všetkých má program, kedy sa stretne nielen s predstaviteľmi cirkvi, ale aj štátnikmi a bežnými ľuďmi. V Bratislave to bude židovská komunita, v Košiciach rómska komunita z Luníka IX, v Šaštíne zase zorganizuje svätú omšu. To však znamená pre bežných ľudí viaceré obmedzenia, na ktoré sa musia pripraviť.

Archívne VIDEO Podmienky účasti na podujatiach v rámci návštevy pápeža sa menia, vstup bude fungovať v režime OTP

Od nedele do stredy totiž tých obmedzení bude viac ako dosť a ovplyvnia aj chod miest. Napríklad, v niektorých školách v Bratislave, Košiciach a Prešove sa pre obmedzenia nebude vyučovať a deti tak budú doma. Pevné nervy by si mali pripraviť najmä motoristi, ktorých polícia prosí, aby zvážili svoje presuny len na nevyhnutné prípady a ak tak nemôžu spraviť, aby počítali s rozsiahlymi kolónami a zdržaním.

„Na nevyhnutne potrebný čas bude prerušená premávka v Bratislavskom, Trnavskom, Prešovskom a Košickom kraji. Obmedzenia sa dotknú aj niektorých hraničných priechodov. Obmedzenia cestnej premávky budú v rôznych časoch od 12. 9. až do odchodu pápeža dňa 15.9.,“ informovala hovorkyňa polície Denisa Bárdyová.

Zdroj: SITA/AP/Andrew Medichini

Bratislava

12. septembra

Polícia na sociálnej sieti informovala, že v súvislosti s návštevou svätého otca treba počítať s viacerými obmedzeniami na miestach, ktoré sa budú týkať presunov delegácií či verejných podujatí. „So zdržaním treba počítať hlavne na diaľničnom obchvate D1 a diaľnice D2 od hraničného priechodu s Rakúskom a Maďarskom, v Mlynskej doline a v Starom meste okolie Horského parku,“ uviedli policajti, pričom detailnejšie napísali, ktorým úsekom by sa motoristi a Bratislavčania mali vyhnúť. Ide o:

okolie Letiska M. R. Štefánika: 12.00 - 16.00 hod.

hraničné priechody Jarovce - Kittsee a Čunovo – Rajka v smere do Slovenskej republiky pre nákladnú dopravu: 15.00 - 16.00 hod.

diaľnica D2 od Pečni smer Most Lafranconi: 15.15 - 16.00 hod.

Ivánska cesta, diaľnica D1 (obchvat), diaľnica D 2 (obchvat), Mlynská dolina, križovatka Patrónka, Brnianska, Ul. Prokopa Veľkého, Lesná: 15.30 - 16.30 hod

Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

13. septembra

Obmedzenia sa budú týkať aj pondelka 13. septembra. Predpoludním treba počítať so zdržaním najmä v Starom Meste a v okolí Horského parku. „V predpoludňajších hodinách treba počítať so zdržaním najmä v Starom meste a okolí Horského parku, širšie okolie Hodžovho námestia, Staromestskej ul. v Starom meste a v popoludňajších hodinách aj v Petržalke, hlavne v okolí Panónskej cesty a Rovniankovej ul.,“ konkretizovali muži zákona. Konkrétne sa treba vyhnúť:

Lesná, Ul. Prokopa Veľkého, Pražská: 08.00 - 09.30 hod., 11.00 - 12.00 hod.

Spojná, Banskobystrická ulica: 08.00 - 11.00 hod.

Hodžovo námestie vrchná časť: 08.00 - 12.00 hod., 15.00 - 18.00 hod.

Hodžovo námestie podjazd: 10.00 - 12.00 hod., 15.00 - 18.00 hod.

Palisády smer Hodžovo námestie: 08.00 - 12.00 hod., 15.00 - 18.00 hod.

Štefánikova ulica: 08.00 - 12.00 hod., 15.00 - 18.00 hod.

Staromestská ulica: 10.00 - 12.00 hod., 15.00 - 18.00 hod.

Most SNP: 10.00 - 12.00 hod., 15.00 - 18.00 hod.

Výjazd z Rázusovho smer Staromestská: 10.00 - 12.00 hod., 16.00 - 18.00 hod.

Panónska, Bratská, Jirásková, Romanova ulica: 15.00 - 17.30 hod.

Brnianska ulica: 15.00 - 18.00 hod.

Rázusovo nábrežie, NAGLS. 16.00 - 18.00 hod.

Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

14. septembra

„So zdržaním treba počítať v predpoludňajších hodinách najmä v okolí Horského parku v Starom meste, v Mlynskej doline, na diaľnici D2 od Lamača a od hraničného priechodu z Rakúska a Maďarska a diaľničný obchvat D1 po Zlaté Piesky. V popoludňajších hodinách treba počítať so zdržaním hlavne na diaľničnom obchvate D1 a diaľnici D2 od hraničného priechodu z Rakúska a Maďarska, Mlynskú dolinu a v Starom meste okolie Horského parku,“ informovala polícia. Ide o:

hraničný priechod Brodské - Břeclav, smer SR pre nákladnú dopravu: 05.30 - 07.30 hod.

hraničný priechod Jarovce - Kittsee a Čunovo-Rajka, smer SR pre nákladnú dopravu: 06.30 - 08.00 hod.

Lesná, Ul. Prokopa Veľkého, Brnianska, križovatka Patrónka, Mlynská dolina, diaľnica D2 (obchvat), diaľnica D1 (obchvat), Ivánska cesta: 07.00 - 08.00 hod.

hraničný priechod Jarovce - Kittsee a Čunovo - Rajka, smer SR pre nákladnú dopravu: 19.00 - 20.00 hod.

diaľnica D2 od Pečni smer Most Lafranconi: 19.00 - 20.00 hod.

Ivánska cesta, diaľnica D1 (obchvat), diaľnica D2 (obchvat), Mlynská dolina, križovatka Patrónka, Brnianska, Ul. Prokopa Veľkého, Lesná: 19.00 - 20.00 hod.

Zdroj: Facebook/Roman Mikulec - minister vnútra SR

15. septembra

V deň, keď bude pápež František odchádzať naspäť do Vatikánu, je potrebné rovnako počítať s obmedzeniami. Opäť najmä v okolí Starého Mesta, Mlynskej doliny, Lamačskej cesty, diaľnice D2 v smere do Česka. Popoludní budú obmedzenia na diaľnici D2 v smere z Česka do Bratislavy a na bratislavskom obchvate. Vyhnite sa týmto trasám:

hraničný priechod Jarovce - Kittsee a Čunovo - Rajka, smer SR pre nákladnú dopravu: 06.00 - 08.00 hod.

Lesná, Ul. Prokopa Veľkého, Brnianska, križovatka Patrónka, Lamačská: 07.00 - 08.00 hod.

diaľnica D2 od Mlynskej doliny smer ČR: 07.20 - 09.00 hod.

hraničný priechod Brodské - Břeclav, smer SR pre nákladnú aj osobnú dopravu: 11.00 - 13.00 hod.

diaľnica D2 od Kútov smer Bratislava: 11.30 - 13.00 hod,

diaľnica D1 smer Letisko M. R. Štefánika: 12.00 - 14.00 hod.

„Prenosným dopravným značením bude taktiež zakázané zastavenie a státie vrátane chodníkov po trasách presunov. S obmedzeniami je potrebné počítať aj na priľahlých cestách, ktoré sa napájajú na uzatvorené komunikácie. Uvedené časy sú orientačné, môžu sa operatívne meniť podľa programu,“ vysvetlili policajti.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Prešov

13. septembra

S obmedzeniami treba počítať aj v Prešove, uzatvorená bude ulica Jána Pavla II. Od križovatky s Pražskou ulicou po ulicu 17. novembra. Od 23. hodiny bude uzatvorená celá ulica 17. novembra.

14. septembra

vylúčená doprava nad 3,5t od križovatky ulíc Levočská, cesta I/18 a Obrancov mieru, cesta I/68 v úseku ulíc na ceste I/68 Obrancov mieru, Pod Kalváriou, Pražská (v mapke bod 4). Vylúčená doprava bude vedená po obchádzkovej trase (v mapke bod 3).

úplná uzávierka jazdného pásu cesty I/68 ul. Pražská v úseku od okružnej križovatky ZVL po zimný štadión: od 06.00 hod. do ukončenia opatrení cca 17.00 hod. (v mapke bod 5).

obmedzenia na diaľnici sa budú dotýkať hlavne vozidiel nad 3,5t

počas prejazdu Svätého Otca po diaľnici bude doprava na D1 úplne uzatvorená v smere od Košíc do Prešova: od 08.30 hod. do 10.00 hod. V danom čase bude doprava nad 3,5t v smere Prešov - Košice na diaľnici D1 vylúčená. Obdobne budú uplatňované opatrenia pri odjazde Svätého Otca. To znamená, že doprava na diaľnici v smere Prešov - Košice bude v čase od 12.00 hod. do 13.30 hod. úplne vylúčená. Jazda opačným smerom smer Košice - Prešov bude povolená iba pre vozidlá do 3,5t. Zároveň s vylúčením dopravy bude potrebné počítať aj s operatívnym uzatvorením ulice Pražská a Petrovianská.

Zdroj: Polícia SR

Košice

Do výchoslovenskej metropoly priletí pápež v pondelok 13. septembra dopoludnia, hneď sa presunie do Prešova. Okolo obeda sa bude vracať z Prešova. V Košiciach navštívi Luník IX. a Štadión Lokomotíva.

Pondelok 13. septembra

uzatvorené cesty v okolí štadióna Lokomotíva, a to ulica Za štadiónom, Kavečianska ul., Kostolianska cesta, Čermeľská cesta (od príchodu od Hlinkovej ulice): od 13. 9. 2021 od 06.00 hod. do 15. 9. 2021 do 06.00 hod.

Zdroj: Polícia SR

Utorok 14. septembra

„So zdržaním treba počítať v predpoludňajších hodinách najmä na príjazdovej ceste k letisku v košickej mestskej časti Pereš, ďalej na frekventovanom úseku Mosty VSS, Južnom nábreží, Prešovskej ceste a smerom na diaľnicu D1 smer Prešov. V čase obeda treba počítať so zdržaním na úseku v smere z diaľnice D1 na Hlavnú ulicu v Košiciach. V popoludňajších hodinách treba so zdržaním počítať najmä frekventovaných úsekoch ako je sídlisko Mier, Južné nábrežie, Mosty VSS,“ upozornili policajti. Konkrétne ide o:

uzatvorenie ciest v úseku košická mestská časť Pereš - diaľnica D1: 8.45 - 10.30 hod.

uzatvorenie ciest v úseku Zelený dvor, Prešovská cesta, Hlinková ulica, Komenského ulica: od 12.00 hod.

uzatvorenie ciest v úseku Komenského ulica, Hlinková ulica, Prešovská cesta, Južné nábrežie, Mosty VSS, Červený rak, Trieda KVP a Luník IX: od 15.00 hod.

Policajti okrem toho upozorňujú, že kamiónová doprava nad 3,5 tony na diaľnici a obchvate mesta Košice bude v oboch smeroch uzavretá od 8.00 hod. do ukončenia opatrení.

Zdroj: Polícia SR

Šaštín-Stráže

Muži zákona informujú aj o tom, že treba počítať aj s obmedzeniami v Šaštíte-Strážach, kde bude svätý otec slúžiť svätú omšu. Kontrolné body pre vstup na podujatie sa otvoria už v utorok 14. septembra o 22. hodine v noci. Následne sa uzavrú v stredu 15. septembra o 8. hodine ráno. Z toho dôvodu vyzývajú verejnosť, ktorá sa plánuje zúčastniť svätej omše, aby si dobre naplánovali príchod na podujatie a aby prišli s dostatočným časovým predstihom, aby ich vedeli na kontrolných bodoch.

„Parkovanie v okolí podujatia je pre príjazd autobusov vopred stanovený a pre návštevníkov, ktorí prídu osobnými autami, sú vyčlenené parkoviská podľa smeru príjazdu. Z odstavných plôch sa budú návštevníci presúvať pešo po vyznačenej trase, ktorá vedie po ceste. Odhadovaný čas presunu je približne 20-25 min. Vzhľadom na to, že návštevníci prechádzajú na miesto podujatia po komunikácii, aj vo večerných a neskorých nočných hodinách, je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť. Použite reflexné prvky,“ upozornili muži zákona.

Zdroj: Polícia SR

Uzavretie mesta Šastín - Stráže a okolitých ciest:

uzatvorenie mesta Šaštín - Stráže: 14. 9. 2021 cca od 16.00 hod. - vstup do mesta bude umožnený najmä osobám, ktoré v meste bývajú, pracujú, návštevníkom a organizátorom.

otvorenie parkovísk pre návštevníkov: 14.9.2021 o 18.00 hod

úplné uzavretie diaľnice D2 v smere do ČR a trasy do mesta Šaštín - Stráže: 15.9.2021 od 07.00 - 13.00 hod ( od Bratislavy smer na Kúty od 07.00 - 09.00 h ; smer Veľké Leváre - Bratislava cca o 08.00 h ; hraničný priechod Brodské smer SR od 11.00 - 13.00 h )

) uzavretá diaľnica D2 v smere od ČR: 15.9. 2021od 11.00 - 13.00 hod

Zdroj: Polícia SR

Obchádzková trasa

Bude zabezpečená prenosným dopravným značením po trase Senica - Borský Mikuláš - Lakšárska Nová Ves - Borský Sv. Jur - Sekule - Kúty.

V smere od Bratislavy/Brna (CZ) odporúčame využiť diaľnicu D2 až po zjazd Kúty. Následne pokračovať po ceste číslo 2/I až po okružnú križovatku v obci Kúty. Potom sa prvým zjazdom pripojiť na cestu číslo 500/II cez obce Kúty a Čáry až do katastrálneho územia mesta Šaštín-Stráže.

Pred vjazdom do mesta je potrebné odstaviť vozidlo na vyznačených odstavných parkoviskách podľa pokynov príslušníkov PZ a usporiadateľov. Z parkoviska je potrebné sa po vyznačenej trase peši presunúť na miesto konania svätej omše. Peší presun trvá cca 19 minút.

Rovnako je možné z diaľnice D2 použiť zjazd Moravský Svätý Ján a pokračovať po ceste číslo 2/I až do obce Moravský Sv. Ján. V obci, na kilometri 30,5 odbočiť vľavo na cestu 1140/III a pokračovať cez obce Sekule, Borský Sv. Jur a Kuklov až po katastrálne územie mesta Šaštín-Stráže. Pred vjazdom do mesta je potrebné odstaviť vozidlo na vyznačených odstavných parkoviskách podľa pokynov príslušníkov PZ a usporiadateľov. Z parkoviska je potrebné sa po vyznačenej trase peši presunúť na miesto konania svätej omše. Peší presun trvá cca 15 minút.

V smere od Malaciek odporúčame využiť cestu číslo 2/I cez obec Veľké Leváre až do obce Moravský Sv. Ján. V obci, na kilometri 30,5 odbočiť vpravo na cestu 1140/III a pokračovať ako vyššie.

Rovnako v smere od Malaciek je možné využiť cestu číslo 590/II cez obce Studienka, Lakšárska Nová Ves a Borský Mikuláš. V obci na kilometri 28,0 odbočiť vľavo na cestu 1143/III a pokračovať až do katastra mesta Šaštín-Stráže. Pred vjazdom do mesta je potrebné odstaviť vozidlo na vyznačených odstavných parkoviskách podľa pokynov príslušníkov PZ a usporiadateľov. Z parkoviska je potrebné sa po vyznačenej trase po ulici Jána Hollého a Štúrovej peši presunúť na miesto konania svätej omše. Peší presun trvá cca 30 minút.

V smere od Skalice/Sudoměřice (CZ) odporúčame použiť cestu číslo 426/II až po okružnú križovatku v meste Holíč. Na križovatke použiť 2. zjazd na cestu číslo 2/I. Po približne 1,5 km odbočiť vľavo na cestu číslo 590/II a po tejto ceste pokračovať cez obec Petrova Ves až do katastra mesta Šaštín-Stráže. Pred vjazdom do mesta je potrebné odstaviť vozidlo na vyznačených odstavných parkoviskách podľa pokynov príslušníkov PZ a usporiadateľov. Z parkoviska je potrebné sa po vyznačenej trase po ulici Hviezdoslavovej a následne po pravom brehu rieky Myjava peši presunúť na miesto konania svätej omše. Peší presun trvá cca 25 minút.

V smere od Hodonína (CZ) odporúčame použiť cestu číslo 51/I až po okružnú križovatku v meste Holíč. Na križovatke použiť prvý zjazd na cestu číslo 2/I a pokračovať ako vyššie.

Z ostatného územia SR je potrebné prísť do mesta Senica. V meste na hlavnej križovatke odbočiť na cestu 500/II a pokračovať cez obec Dojč až do mesta Šaštín-Stráže. Na úplnom začiatku mesta je potrebné odstaviť vozidlo na vyznačených odstavných parkoviskách podľa pokynov príslušníkov PZ a usporiadateľov. Z parkoviska je potrebné sa po vyznačenej trase miestnou komunikáciou, križujúc ulicu Hviezdoslavovu a následne po pravom brehu rieky Myjava peši presunúť na miesto konania svätej omše. Peší presun trvá cca 12 minút.

Zdroj: Polícia SR

Príchod na bicykli

Do Šaštína - Stráží je možné prísť aj na bicykli. Vstup do areálu s bicyklom možný nie je. Parkoviská pre bicykle budú vybudované pri ZŤP parkovisku, ktorý je najbližšie k areálu. Parkovisko pre bicykle nie je strážené.

Hranice

Podľa polície bude súvislosti s návštevou Svätého Otca Františka v Slovenskej republike potrebné počítať s určitými dopravnými obmedzeniami aj na hraničných priechodoch, kedy bude na nevyhnutne potrebný čas prerušená premávka. Pôjde o časy a úseky:

Nedeľa 12. septembra

hraničné priechody Jarovce - Kittsee a Čunovo – Rajka v smere do Slovenskej republiky pre nákladnú dopravu: 15.00 a 16.00 hod.

Utorok 14. septembra

hraničné priechody Jarovce - Kittsee a Čunovo – Rajka v smere do Slovenskej republiky pre nákladnú dopravu: 06.30 - 08.00 hod.

hraničný priechod Brodské - Břeclav pre nákladnú dopravu v smere do Slovenskej republiky: 17.30 - 19.30 hod.

hraničné priechody Jarovce - Kittsee a Čunovo – Rajka v smere do Slovenskej republiky pre nákladnú dopravu: 19.00 - 20.00 hod.

Streda 15. septembra

hraničné priechody Jarovce - Kittsee a Čunovo – Rajka v smere do Slovenskej republiky pre nákladnú dopravu: 06.00 a 08.00 hod.

hraničné priechody Brodské - Břeclav v smere do Slovenskej republiky tak pre nákladnú, ako aj osobnú dopravu: 11.00 - 13.00 hod.

hraničné priechody Jarovce - Kittsee a Čunovo – Rajka v smere do Slovenskej republiky pre nákladnú dopravu: 12.30 - 13.30 hod.

Zdroj: Topky - Maarty

Autobusy

Obmedzenia počas celej návštevy

Obmedzenia, uzávery a výluky sa však nedotknú len motoristov, ale aj cestujúcich MHD. Najspoľahlivejšou voľbou bude v týchto dňoch električková doprava. Počas celého obdobia nebudú autobusy linky 147 premávať cez Kalváriu a linka 41 bude jazdiť po upravenej trase: Depo Hroboňova – Drotárska cesta –Búdková, v nadväznosti na trolejbusovú linku 203.

Nedeľa 12. septembra

V deň príletu Svätého Otca budú uzatvorené viaceré komunikácie, a to v čase približne od 14:30 do 16:30, najmä v okolí letiska a na trase presunu do centra. Z tohto dôvodu bude premávka MHD prerušená v úsekoch: Letisko – Avion Shopping Park, Mlynská dolina – Patrónka – Pražská – Sokolská. Niektoré linky budú skrátené alebo odklonené po obchádzkových trasách.

Autobusová linka 61 bude posilnená v časoch: 12:00 – 14:30 a 16:30 - 17:00.

Zmeny sa v tento deň dotknú autobusových aj trolejbusových liniek: 21, 25, 30, 31, 32, 37, 39, 41, 61, 63, 65, 69, 83, 92, 96, 147, 204 a 207

Pondelok 13. septembra

V čase približne od 6:30 do 9:00 a 15:30 do 19:00 bude prerušená premávka MHD v úseku: Patrónka – Kramáre – Pod stanicou. Linky MHD budú odklonené už od zastávok Račianske mýto, resp. Trnavské mýto.

V čase približne od 8:00 do 12:30 a 15:00 do 19:00 bude prerušená premávka MHD v úseku: Pod stanicou – Štefánikova – Hodžovo nám. – Staromestská – Most SNP. Linky MHD budú odklonené už od zastávky Dvory.

V čase približne od 15:00 do 17:30 bude prerušená premávka MHD v úseku: Most SNP – Panónska cesta – Bratská - Jiráskova – Romanova. Linky MHD budú odklonené.

Pri cestách do zdravotníckych zariadení na Kramároch odporúčame cestovať cez Patrónku s využitím trolejbusovej linky 211.

Pri cestách na hradný vrch odporúčame cestovať cez Patrónku, alebo využiť peší presun z Kapucínskej na zastávku Partizánska, trolejbusy budú premávať v úseku: Šulekova - Hrad - Búdková – Patrónka.

Pri cestách do Petržalky odporúčame využiť električkovú linku 3, zo zastávky „Farského“ budú zabezpečené nadväzné autobusové linky.

Zmeny sa v tento deň dotknú autobusových aj trolejbusových liniek: 21, 25, 29, 30, 31, 32, 37, 39, 41, 50, 59, 63, 68, 70, 80, 83, 84, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 147, 191, 196, 203, 204, 207, 209 a 212.

Zdroj: MV SR/Vladimír Benko

Utorok 14. septembra

V čase približne od 6:30 do 8:30 bude prerušená premávka MHD v úsekoch: Sokolská – Pražská – Patrónka – Mlynská dolina a Avion Shopping Park – Letisko. Linky MHD budú odklonené alebo skrátené.

V čase približne od 18:30 do 20:30 bude prerušená premávka MHD v úsekoch: Letisko – Avion Shopping Park, Mlynská dolina – Patrónka – Pražská – Sokolská v čase cca 18:30 - 20:30. Linky MHD budú odklonené alebo skrátené.

Zmeny sa v tento deň dotknú autobusových aj trolejbusových liniek: 21, 25, 30, 31, 32, 37, 39, 41, 61, 63, 65, 69, 83, 84, 92, 96, 147, 204 a 207.

Streda 15. septembra

V čase približne od 6:30 do 9:00 bude prerušená premávka MHD v úsekoch: Pod stanicou – Pražská – Patrónka – Stn. Lamač. Linky MHD budú odklonené.

V čase približne od 12:30 do 14:30 bude prerušená premávka MHD v úseku Avion Shopping Park – Letisko. Linky MHD budú skrátené.

Zmeny sa v tento deň dotknú autobusových aj trolejbusových liniek: 21, 25, 30, 32, 37, 41, 43, 61, 63, 65, 69, 83, 96, 147, 204, 207, 211 a 212.

V prípade, ak Železničná spoločnosť Slovensko vypraví v skorých ranných hodinách posilové vlaky, zabezpečíme k nim mimoriadne nočné spoje na linkách: N33, N34, N53, N55, N61, N70, N72, N80, N93, N95.

S rozsiahlymi obmedzeniami treba počítať aj v Prešove, kde veľa liniek bude mať skrátenú či pozmenenú trasu.

Zdroj: DPMP

Letisko

Bratislavské letisko informovalo verejnosť, že aj ich pasažierov sa dotknú obmedzenia v súvislosti s návštevou pápeža, avšak, prevádzku letiska neobmedzia. "Všetky linky teda budú vybavované podľa aktuálneho letového poriadku. Na letisku však bude vyššia koncentrácia bezpečnostných zložiek a platiť bude sprísnený bezpečnostný režim," upozornil hovorca bratislavského letiska Matúš Hrabovský. Z toho dôvodu vyzvali verejnosť, aby sa na letisko dostavili aspoň 2,5 hodiny pred plánovaným odletom.

"Počas presunu delegácií sú plánované krátke uzávery príjazdovej aj odjazdovej komunikácie (Ivanská cesta) medzi obchodným centrom IKEA a letiskom, a to v oboch smeroch. Počas uzávery ciest nebude premávať MHD, motorovým vozidlám nebude umožnený vstup ani výjazd z areálu letiska. Čas uzávery ciest sa v prípade meškania letov môže zmeniť," uzavrel Hrabovský.

Zdroj: Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)

Vlaky

Železničná spoločnosť Slovensko sa rovnako pripravila na príchod pápeža na Slovensko. Ako uviedli, počas jeho návštevy vypravia až 95 mimoriadnych vlakov, ale rovnako posilnia prímestskú a diaľkovú dopravu v okolí Prešova, Košíc a Šaštína.

Utorok 14. 9. 2021

Úsek Košice – Prešov:

Os (Košice 2:00 – Prešov 2:39);

Os (Košice 3:00 – Prešov 3:39);

Os (Košice 4:30 – Prešov 5:20);

REX (Prešov 12:16 – Košice 12:46);

REX (Košice 12:08 – Prešov 12:40);

REX (Prešov 13:16 – Košice 13:46);

REX (Košice 13:08 – Prešov 13:40);

REX (Prešov 15:16 – Košice 15:57);

REX (Košice 19:12 – Prešov 19:40);

REX (Košice 20:12 – Prešov 20:40).

Úsek Prešov – Lipany – Plaveč:

Os (Plaveč 1:30 – Prešov 2:42);

Os (Plaveč 2:30 – Prešov 3:42);

Os (Prešov 13:53 – Plaveč 15:04);

Os (Prešov 14:53 – Lipany 15:30).

Úsek Veľký Šariš – Prešov:

Os (Veľký Šariš 0:30 – Prešov 0:40);

Os (Veľký Šariš 1:00 – Prešov 1:10);

Os (Veľký Šariš 1:30 – Prešov 1:40);

Os (Veľký Šariš 2:00 – Prešov 2:10);

Os (Veľký Šariš 3:00 – Prešov 3:10);

Os (Veľký Šariš 4:00 – Prešov 4:10);

Os (Veľký Šariš 4:30 – Prešov 4:40).

Zdroj: TASR

Košice – Moldava nad Bodvou mesto:

Os (Moldava nad Bodvou mesto 3:10 – Košice 3:50);

Os (Košice 4:00 – Moldava nad Bodvou mesto 4:40);

Os (Moldava nad Bodvou mesto 11:00 – Košice 11:40);

Os (Košice 12:08 – Moldava nad Bodvou mesto 12:52);

Os (Moldava nad Bodvou mesto 19:15 – Košice 19:55);

Os (Košice 20:00 – Moldava nad Bodvou mesto 20:40).

Poprad-Tatry – Prešov:

REX (Poprad-Tatry 2:40 – Prešov 4:04) /mimo Kysak/

REX (Prešov 13:55 – Poprad-Tatry 15:24) /mimo Kysak/

Poprad-Tatry – Plaveč:

Os (Poprad-Tatry 1:00 – Plaveč 2:25) /prípoj smer Prešov/;

Os (Stará Ľubovňa 1:00 – Plaveč 1:20) /prípoj smer Prešov/;

Os (Plaveč 15:20 – Stará Ľubovňa 15:40) /prípoj z Prešov/.

Košice – Čierna nad Tisou:

Os (Čierna nad Tisou 2:04 – Košice 3:49);

Os (Košice 20:13 – Čierna nad Tisou 21:53).

Košice – Humenné:

REX (Humenné 10:37 – Košice 12:09);

REX (Košice 20:01 – Humenné 21:33).

Zdroj: Getty Images

Prešov – Humenné – Medzilaborce:

Os (Humenné 1:00 – Prešov 2:27);

Predĺženie trasy vlaku Os 9140 (Medzilaborce mesto 2:00 – Humenné 3:00/3:05 – Vranov nad Topľou 3:34/3:35), ďalej bez zmeny;

Zavedenie a predĺženie vlaku Os 9125 (Prešov 15:44 – Humenné 17:21/17:29 – Medzilaborce mesto 18:30);

Os (Prešov 19:44 – Humenné 21:20/21:37 – Medzilaborce mesto 22:40).

Prešov – Bardejov:

Os (Bardejov 1:00 – Prešov 2:06);

Os (Bardejov 2:00 – Prešov 3:06);

Predĺženie trasy vlaku Os 9200 (Kapušany pri Prešove 4:40 – Prešov 4:51);

Os (Prešov 15:12 – Bardejov 16:23);

Os (Prešov 19:50 – Bardejov 21:04).

Humenné – Stakčín:

Os (Stakčín 2:10 – Humenné 3:00);

Os (Humenné 21:37 – Stakčín 22:24).

Diaľková doprava

RR (Trenčín 21:00 /odchod 13. 9. 2021/ – Prešov príchod 1:30), priama súprava od vlaku RR 715 v Trenčíne;

R (Zvolen 1:20 – Košice 4:45);

R (Žilina 9:40 – Košice 13:00);

Predĺženie vlaku R 764  vedený ako RR 17 764 do Bratislavy s príchodom 23:53 (predĺženie o úsek Trenčín – Bratislava);

R (Košice 20:00 – Zvolen 23:25).

Zdroj: slovakrail.sk

Streda 15. 9. 2021

Traťový úsek Kúty – Trnava:

Os (Trnava 00:11 – Kúty 01:30);

Os (Kúty 00:33 – Trnava 02:01);

Os (Trnava 01:11 – Kúty 02:30);

Os (Kúty 01:33 – Trnava 03:01);

Os (Trnava 02:11 – Kúty 03:30);

Os (Kúty 02:33 – Trnava 04:01);

Os (Trnava 03:11 – Kúty 04:30);

Zmena trasy Os 2651 (Senica 03:44 – Trnava 04:38) na  Kúty 03:33 – Trnava 05:01;

Zmena trasy Os 2600 (Trnava 03:46 – Kúty 05:07) na  Trnava 04:11 – Kúty 05:30;

Zmena trasy Os 2601 (Kúty 04:12 – Trnava 05:33) na  Kúty 04:33 – Trnava 06:01;

Os (Trnava 05:11 – Kúty 06:30);

Os (Kúty 05:33 – Trnava 07:01);

Zmena trasy Os 2606 (Trnava 06:32 – Kúty 07:55) na  Trnava 06:11 – Kúty 07:30;

Zmena trasy Os 2607 (Kúty 06:59 – Trnava 08:20) na  Kúty 06:33 – Trnava 08:01;

Os (Trnava 07:11 – Kúty 08:30);

Os (Kúty 07:33 – Trnava 09:01);

Os (Trnava 08:11 – Kúty 09:30);

Os (Kúty 08:33 – Trnava 10:01);

Os (Trnava 12:11 – Kúty 13:30);

Os (Kúty 12:33 – Trnava 14:01);

Mimoriadne vedený Os 2620 (Trnava 14:11 – Kúty 15:30);

Mimoriadne vedený Os 2623 (Kúty 14:33 – Trnava 16:01);

Mimoriadne vedený Os 2624 (Trnava 16:11 – Kúty 17:30);

Os (Kúty 16:33 – Trnava 18:01);

Os (Trnava 18:11 – Kúty 19:30);

Os (Kúty 18:33 – Trnava 20:01).

Traťový úsek Bratislava – Trnava:

Os (Bratislava 3:18 – Trnava 4:05);

Mimoriadne vedený Os 3003 (Bratislava 5:18 – Trnava 6:05).

Traťový úsek Bratislava – Nové Zámky:

Os (Nové Zámky 2:50 – Bratislava hl. st. 4:10), 4:16 smer Kúty  v železničnej stanici (ŽST) Kúty prestup na Os smer Šaštín-Stráže.

Traťový úsek Bratislava – Kúty:

Os (Bratislava 3:16 – Kúty 4:20);

Os (Bratislava 4:16 – Kúty 5:20);

Os (Kúty 13:58 – Bratislava 14:43);

Mimoriadne vedený Os 3051 (Kúty 15:38 – Bratislava 16:43);

Mimoriadne vedený Os 2029 (Kúty 17:38 – Bratislava 18:43)  v ŽST Kúty prestup na/od Os smer Šaštín-Stráže.

Zdroj: TASR/Marko Erd

Mimoriadny vlak Nové Zámky – Nitra – Trnava – Šaštín-Stráže:

REX (Nové Zámky 3:00 – Nitra 3:40 – Šaštín-Stráže 6:00 – Kúty 6:15);

REX (Kúty 13:45 – Šaštín-Stráže 14:00 – Nitra 16:20 – Nové Zámky 17:00).

Diaľková doprava

R (Košice 19:30 /odchod 14. 9. 21/ – Šaštín-Stráže 02:00 – Kúty 02:20);

RR (Prievidza 0:30 – Šaštín-Stráže 3:00 – Kúty 03:20);

R (Banská Bystrica 1:00 – Šaštín-Stráže 4:00 – Senica 4:20), vlak vedený cez ŽST Kúty;

RR (Žilina 2:00 /ako prípoj od EN 442 v Žiline, vlak zastavuje naviac v Bytči, Ilave, Dubnici nad Váhom/ – Šaštín-Stráže 5:00 – Kúty 5:20);

RR (Kúty 12:40 – Šaštín-Stráže 13:00 – Prievidza 15:30);

R (Kúty 14:40 – Šaštín-Stráže 15:00 – Košice 20:30);

R (Senica 15:40 – Šaštín-Stráže 16:00 – Banská Bystrica 18:20), vlak vedený cez ŽST Kúty;

R (Kúty cca 16:40 – Šaštín-Stráže cca 17:00 – Trenčín cca 19:00).

Zároveň budú vedené aj vlaky RR 709, 710, 711, 712 a 713.

Zdroj: MV SR/Vladimír Benko