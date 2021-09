Ekonomický expert Za ľudí sa pustil do kolíkovcov: Šafárenie, luxus a megaplat pre Kiskovu pravú ruku

BRATISLAVA - Je len niekoľko hodín od oznámenia zásadného odchodu skupinky okolo Márie Kolíkovej zo strany Za ľudí a už sa objavujú prví kritici aj z tej "druhej strany". Ekonomický expert strany Za ľudí Tomáš Meravý krátko po oznámení ich odchodu šokoval verejnosť tým, prečo on sám nevstúpil do ich frakcie a niektoré dôvody sú skutočne šokujúce. Hlavnú úlohu totiž zohrali, podľa očakávania, financie.

"Keď vypukol konflikt v strane Za ľudí, mojou prvou reakciou bolo zostať nestranný a snažiť sa sprostredkovať zmier medzi oboma krídlami. Kolegov som viackrát vyzýval, aby sme konflikt riešili za zavretými dverami a nebrýzgali na seba cez médiá," začína prvé riadky statusu Meravý.

Peniaze získané stranou po voľbách a následný majetok

Zlom podľa Meravého nastal, keď po odvolaní Tomáša Lehotského a Romana Krpelana dostal prístup k finančným účtom a zmluvám strany. Po vykonanom audite sa nestačil čudovať. "A práve výsledky tohto auditu boli dôvodom, prečo som sa rozhodol napokon hlasovať proti zvolaniu mimoriadneho snemu. Z auditu som sa totiž dozvedel, ako si za bývalého vedenia úzka skupinka privilegovaných z tejto strany urobila zlatú baňu," sťažuje sa Meravý verejne.

Luxusný mobil pre Marcinkovú či nadrozmerný plat pre Krpelana

Meravý dokonca zverejnil aj niekoľko čísel pre ilustráciu. "Mesačné výdavky na generálneho manažéra strany Romana Krpelana činili 8 872 eur, ročne by teda stranu stál 106 464 eur. Od založenia strany nás celkovo vyšiel na 125 693 eur. Ak by bol zotrval vo funkcii, do konca volebného obdobia by sa táto suma vyšplhala na 406 825 eur. Istý čas jeho plat hltal až 2/3 rozpočtu strany," pokračuje Meravý, pričom si "vychutnal" aj zakladateľku strany Vladimíru Marcinkovú, ktorá dnes rovnako oznámila vstup do klubu SaS.

"Poslankyňa Vladimíra Marcinková si až do júna 2021 nechala stranou preplácať služobný mobil Apple iPhone Xs MAX 256 GB. Nestačí, že je poslankyňa a manželka bohatého hokejistu - benefity musia byť! Na služby mobilného operátora pre hrstku vyvolených minula strana od svojho založenia 6 627 eur. Licencie MS Office pre služobné notebooky značky Apple Macbook Pro: 4 823 eur. A kto dostával tieto benefity? Všade tie isté mená: Roman Krpelan, Tomáš Lehotský, Jakub Tomiš...," píše Meravý.

"A reči o ukradnutej strane? Politická strana nie je majetkom svojich zakladateľov, riadi sa stanovami a platnými zákonmi. Takže preto, milí moji, nebudem ja sedieť v jednej frakcii s týmito ľuďmi," uzavrel Meravý, pričom celé jeho stanovisko si môžete prečítať v statuse nižšie.