Košická nemocnica hlási nárast hospitalizovaných: Prišlo to o mesiac skôr! Situácia kopíruje minulý rok

BRATISLAVA - Kým začiatkom leta mali v košickej nemocnici dvoch až štyroch pacientov, dnes je ich takmer 30. Riaditeľ nemocnice upozornil na to, že v porovnaní s minulým rokom začal nárast hospitalizovaných o mesiac skôr. V Košiciach však majú problém aj základné školy, na okresnom úrade dokonca lokalizovali ohnisko.

Začiatok tretej vlny avizovali epidemiológovia už koncom júla. Pomôcť by mala miera očkovanosti, no tá nie je dosť vysoká, aby splnila svoj účel. Nemocnica v Košiciach už eviduje taký počet hospitalizovaných ako v októbri minulého roka. Zároveň sa v Košiciach zatvorilo spolu deväť tried a lokalizovali aj ohnisko.

VIDEO Podmienky účasti na podujatiach v rámci návštevy pápeža sa menia, vstup bude fungovať v režime OTP

Počet hospitalizovaných sa zvýšil

O situácii v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura informoval na oficiálnej stránke nemocnice generálny riaditeľ Ján Slávik. "Mierne sa ich počet začal zvyšovať v auguste, teraz v septembri máme hospitalizovaných už 27 pacientov s ochorením COVID-19 a v piatok sme zaznamenali aj prvé úmrtie. Vidíme, ako sa situácia začína meniť, podobá sa na minulú jeseň, akurát s mesačným predstihom, pretože podobný počet pacientov sme mali v októbri 2020," informoval generálny riaditeľ.

Evidujeme jedno úmrtie aj pacientov vo vážnom stave

Na klinike infektológie a cestovnej medicíny je 18 pacientov. Kvôli epidemiologickej situácii však nemocnice cez víkend realizovala reprofilizáciu pracovísk. "Po troch mesiacoch sme pre kovidových pacientov museli opäť otvoriť pavilón Kliniky pneumológie a ftizeológie v areáli na Rastislavovej ulici. V súčasnosti je tu hospitalizovaných päť pacientov," uviedol riaditeľ. Po dlhšom čase evidujú aj kovidových pacientov vo vážnom stave.

Zdroj: Getty Images

"Štyria sú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM), ďalší štyria pacienti zase potrebujú podporu vysokoprietokového kyslíka," dodal Slávik. Jeden z kriticky chorých kovidových pacientov je vo veku od 50 – 60 rokov, ostatní sú nad 60 rokov.

Situácia kopíruje minulý rok

"Sledujeme, ako situácia začína kopírovať minuloročný vývoj. Všetci pacienti, ktorých sme prijali na naše oddelenie, boli nezaočkovaní. Som presvedčený, že keby sa nechali očkovať, nemuseli mať taký vážny priebeh ochorenia COVID-19," dodáva primár OAIM Ján Michlík.

Medzi terajšími 27 kovidovými pacientami sú dvaja, ktorí boli zaočkovaní len prvou dávkou a jedna osoba s plnou vakcináciou. Všetci ostatní pacienti neboli očkovaní proti ochoreniu COVID-19. "V UNLP sme doposiaľ podali takmer 97-tisíc dávok vakcín, je to najlepšia cesta, ako chrániť svoje zdravie a zdravie svojich blízkych," uzavrel generálny riaditeľ.

Lokálne ohnisko

V Košiciach identifikovali aj lokálne ohnisko. Hovorkyňa košických policajtov Jana Mesárová informovala, že museli uzavrieť klientske centrum okresného úradu. "Na základe rozhodnutia hygienika ministerstva vnútra a z dôvodu výskytu vysokého počtu COVID – 19 pozitívnych zamestnancov klientskeho centra Okresného úradu Košice na Komenského ulici bude prebiehať dezinfekcia priestorov," uviedla včera s tým, že centrum uzavreli.

Zdroj: Gettyimages.com

Zavreli deväť tried, žiaci sa nakazili v táboroch a na dovolenkách

Nemilé prekvapenie čakalo aj žiakov deviatich tried v Košiciach. Tie museli na základe informácií od rodičov a po konzultáciách s vedením košického regionálneho úradu verejného zdravotníctva kvôli pozitívnym testom žiakov prerušiť na dva týždne prezenčné vyučovanie. "V školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je tak kvôli v súčasnosti v karanténe 9 tried. Do 16., resp. 17. septembra bude na dištančnom vzdelávaní celkovo 230 žiakov," informovalo mesto Košice na svojej webovej stránke.

Ako uviedla vedúca oddelenia školstva magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková, podľa informácií od riaditeľov škôl sa pozitívne prípady vyskytli najmä u žiakov, ktorí boli v závere prázdnin v táboroch a na dovolenkách. "Tieto čísla, ktoré sú ovplyvnené ešte nedávnymi prázdninami, nás samozrejme netešia. Na školy postupne prichádzajú aj výsledky kloktacích PCR samotestov. Veríme, že prezenčnú výučbu bude môcť aj v najbližších dňoch absolvovať čo najviac detí," uviedla.

"Aj naďalej by som chcela požiadať rodičov, aby boli zodpovední a do škôl posielali zdravé deti bez príznakov respiračných ochorení. V opačnom prípade musí ísť po pozitívnom výsledku testu na základe covid automatu ministerstva školstva do karantény celá trieda. Ani najlepšie on-line vyučovanie nedokáže nahradiť prítomnosť detí v škole," dodala.