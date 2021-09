Zomrel slovenský youtuber Majo Seman (†20): FOTO Bojoval s drogami! Dojímavé odkazy aj zúfalá prosba

BRATISLAVA - Len 20-ročný slovenský Youtuber, ktorého na sociálnych sieťach sledovalo množstvo mladých ľudí, je mŕtvy. Smutnú správu oznámila jeho mama. Majo bojoval so svojou závislosťou od drog a o svoj život a problémy sa delil aj so svojimi fanúšikmi.

Neskutočná škoda mladého života! Majo Seman by o chvíľu oslávil 21. narodeniny, toho sa však nedožil. Smrť mladého muža oznámila na sociálnej sieti jeho mama. Za akých okolností zomrel, zatiaľ jasné nie je. "Majko už nenatočí žiadne video. Dnes mi polícia oznámila, že môj syn zomrel. Nie sú slová, ktoré by vyjadrili moju bolesť a smútok. Navždy bude so mnou. Nech odpočíva v pokoji a jeho duśa nájde to, čo vždy hľadala," zneli srdcervúce slová na youtuberovom profile.

Mladý youtuber mal len na Instagrame viac ako 60-tisíc sledovateľov a takmer 100-tisíc odberateľov na Youtube. Točil aj pesničky, vtipné videá, v ktorých sa objavila aj jeho mama a videá, v ktorých dominantným bolo hovorené slovo.

Majo mal však dlhodobo problém s drogami, o čom infomorval aj svojich fanúšikov. Na sociálnych sieťach zdieľal aj videá, keď bol so svojou priateľkou pod vplyvom drog. Pred týždňom však oznámil, že už mesiac drogy neberie a podstupuje liečenie.

"Hiii, len taká menšia pozitívna správa, prvý mesiac bez drog mám dnešným dňom za sebou. Som tak šťastný, všetko je na dobrej ceste, už to nebude dlho a budete ma mať späť čistého a nezastaviteľného," napísal. Len deň pred smrťou pýtal prostredníctvom Instagramu podporu od svojich sledovateľov. "Komentujte srdiečka, nech cítim, že nie som sám a mám silu všetko vonku prekonať," znela jeho posledná prosba na sociálnej sieti.

Aktuálne sa pod jeho videami a fotografiami množia vyjadrenia úprimnej sústrasti a ľudia smrti mladého človeka nedokážu uveriť. "Práve rozmýšľam nadtým, že všetci sme sa len prizerali a on pritom prosil o pomoc," napísala jedna z Majových podporovateliek.

