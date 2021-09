V Azerbajdžane skonfiškovali viac než pol tony heroínu: Smeroval do Európy

Azerbajdžanský colný úrad vo vyhlásení uviedol, že jeho príslušníci vykonali v meste Bilasuvar na juhovýchode krajiny prehliadku auta, ktoré smerovalo z Iránu do Lotyšska a objavili 527,6 kilogramu heroiónu. Colný úrad dodal, že časti Náhorného Karabachu, ktoré sú pod kontrolou Azerbajdžanu, využívali už aj v minulosti zločinecké skupiny ako tranzitnú cestu na pašovanie drog.

