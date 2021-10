Ženské krídlo v parlamente po slovách prezidentky koná: Politická kultúra na bode mrazu, vulgarizmy na každom kroku!

V parlamente si chcú urobiť poriadok v politickom vyjadrovaní sa.

BRATISLAVA - Tento týždeň vystúpila hlava štátu Zuzana Čaputová v parlamente so správou o stave republiky. Je to prirodzené vystúpenie prezidenta v zásadných chvíľach štátu. Čaputová však vo svojom prejave upriamila pozornosť aj na čoraz viac klesajúcu politickú kultúru. Toto sa prestáva páčiť aj istým poslankyniam v pléne, zobrali si prezidentkine slová k srdcu, a preto berú situáciu do vlastných rúk. Prekážajú im totiž vulgarizmy a expresívne slová v politike ako takej! Schytala to aj opozícia.