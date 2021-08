Dátoví analytici predstavili, čo nás zrejme na jeseň čaká a neminie: Pán premiér, držíme palce!

BRATISLAVA – Čísla nakazených postupne stúpajú, epidemiologická situácia sa zhoršuje, napriek tomu sme sa chvoste Európy, čo sa týka nárastu nových prípadov. Čo za to môže? Dáta bez pátosu poukázali na to, čo nás zrejme v nadchádzajúcej vlne čaká a neminie.

Epidemiologická situácia na Slovensku sa opäť zhoršila, od budúceho pondelka budeme mať už 14 okresov v oranžovej farbe, čo značí zhoršenie situácie v daných okresoch. Pôjde o Poprad, Kežmarok, Levoču, Gelnicu, Košice-okolie, Košice I-IV, Bardejov, Vranov nad Topľou, Banskú Štiavnicu, Žarnovicu a Nové Zámky. Za zhoršenou epidemiologickou situáciou je delta variant, ktorý v súčasnosti robí problémy na celom svete. Podľa analytikov z projektu Dáta bez pátosu si z čísel delty počas leta v jednotlivých krajinách sa vieme určiť viaceré premenné.

„Visegrádske krajiny Slovensko, Česko, Maďarsko a Poľsko sú už 8. týždeň veľmi a mimoriadne nízko v počte prípadov a rovnako v počte obetí. Rovnako je veľmi nízky rast počtu prípadov, dokonca Česko je stabilné už druhý mesiac v podstate bez rastu (napriek 2 ohniskám v júli: Plzeň a Praha),“ uviedli analytici, ktorí tento trend nevedia vysvetliť. Ako dodali, zrejme za tým bude kombinácia vysokej premorenosti v II. Vlne a slušnej zaočkovanosti pred príchodom delta variantu.

Problémová zaočkovanosť

„Opakujeme, že VŠETKY, ale VŠETKY krajiny sa v delta vlne už vybrali silným rastom počtu infikovaných a sú minimálne na dvojnásobných číslach oproti Slovensku. Aj Rakúsko je takmer 10x vyššie,“ vysvetlili. Ako dodali, Slovensko je síce zaočkované najmenej v porovnaní s našimi susedmi, ale sme obklopení silne zaočkovanými krajinami, pričom Rakúsko a Maďarsko hlásia zaočkovanosť oboma dávkami 57 percent, Česko a Poľsko zhruba polovicu populácie. To je podľa analytikov predpokladom dobrej ochrany aj pri prípadnej mobilite či cestovaní zo Slovenska do blízkeho okolia.

Avšak, poukázali aj na to, že slušne zaočkované krajiny, čo značí zaočkovanosť aspoň 50 percent, ktoré deltou prechádzajú, ponúkajú viaceré zistenia. Ide napríklad o Veľkú Britániu, Protugalsko, Španielsko, Francúzsko, ale aj Island, Malta, Channel Islands, či Isle of Man.

„Nakaziť sa vie počas vlny aj 5% obyvateľstva, nakaziť sa vedia výrazne viac Neočkovaní, aj očkovaní sa vedia nakaziť vo významnej miere (Channel Islands - nad 60 rokov a 100% zaočkovaní - spolu 3% populácie v DELTE), počet prípadov vie v špičke dosiahnuť 1-2% počtu obyvateľstva za 14 dní, počet obetí je napriek vysokým počtom prípadov do 10 na 1 milión obyvateľov za týždeň. Ekvivalent Slovenska by bol 55 za týždeň. Výnimkami sú Island s nulou úmrtí-obetí a Grécko/Španielsko na špičke vlny so 16-17 úmrtiami za týždeň na 1 mil. obyvateľov,“ konštatovali.

Šialené čísla v Gruzínsku

Na druhej strane, podľa analytikov slabo zaočkované krajiny ako Bulharsko, Severné Macedónsko, Černa Hora, Moldavsko, ale aj Rumunsko a Gruzínsko, ktoré majú zaočkovanosť menej ako 20 percent populácie, sa pasujú s obrovskými problémami. A to z dôvodu rastu počtu obetí. Tie sú na vysokých a rastúcich číslach napriek tomu, že počty infikovaných na tak vysokých číslach nemajú.

„Gruzínsko má absolútne šialené čísla porovnateľné s najhorším časom u nás cez zimu a Bulharsko rastie v počte hospitalizovaných a aj obetí tak rýchlo, že pravdepodobne tam budeme posielať zdravotníkov podobne ako sme posielali hasičov do Grécka. Majú 2500 pacientov a denne pribúda 200-250,“ informovali.

Žolík a čierny Peter

Aj vzhľadom na tieto dáta analytici nevedia povedať, čo a kedy sa u nás stane. Ale vzhľadom na obrovské regionálne rozdiely v zaočkovanosti je však pravdepodobné, že sa stane nasledovné:

„Silne zaočkované okresy budú aj vďaka vysokej minulej premorenosti a kombinácii týchto 2 faktorov na tom relatívne dobre aslabo zaočkované okresy sa môžu spoliehať len-a-len na bývalé silné premorenie. Ale v takej situácii bolo aj Bulharsko a dostalo ČIERNEHO PETRA. Dnes platí, že: Nevieme preto, že vieme, že nevieme. Držme si palce, ale letecké dni a ten Šaštín nie sú dobré nápady,“ vysvetlili. Ako dodali, v krajine Channel Islands, kde majú 100 percentne zaočkovaných seniorov nad 60 rokov sa behom takmer mesiaca infikovali zaočkovaní v takých počtoch, že by sa analytici v Šaštíne báli stáť čo i len za plotom. Celkovo sa totiž infikovalo tri percentná seniorov, pričom v špičke to bolo percento za týždeň.

„September ukáže. Dnešných 111 je len o 10 viac ako takto v pondelok pred 2 týždňami - u mňe dobrý. Bratislave gratulujeme k 74% zaočkovanosti vo veku nad 50 rokov. To je šupa číslo, čo sa týka výhľadu. Predaj z okienka v Bratislave nehrozí. Ale v niektorých okresoch bude hneď po pápežovi,“ poukázali s tým, že o problémoch s COVID automatom poukázali za posledné dni viackrát, napriek tomu sa koaličná rada, ktorá by mohla prerokovať zmeny v automate, nestretne.

Tým pádom nie je možné niekde návrhy prerokovať. A následne by tieto zmeny musela prerokovať vláda a schváliť ich. „Držíme Eduard Heger - predseda vlády SR palce. Ak ten AUTOMAT nezmeníte, tak budete mať už na začiatku septembra červené okresy a na konci septembra fialový Východ Slovenska. Napriek pohodovej situácii s pár sto infikovanými denne,“ uzavreli.