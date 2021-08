Scéna ako z HORORU: Nechcela platiť, tak údajne veriteľky radšej otrávila prudko jedovatou látkou!

Ilustračné foto

PEZINOK – To sa tak často nevidí. Dôchodkyňa si od trojice žien požičala desaťtisíce eur, no keď prišlo na splácanie dlhu, tak sa ich mala pokúsiť otráviť. A to prudko jedovatou bielou kryštalickou látkou, ktorá sa používa aj v medicíne pri liečbe otravy jedovatou hubou. Otravu im mala miešať do občerstvenia. Celá vec má súdnu dohru – seniorke hrozí výnimočný trest!