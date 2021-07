Vyhodili ju kvôli alkoholu, no vrátila sa: Hovorkyňa má na ministerstve opäť teplé miesto!

Kým niektoré rezorty o zmene na postoch "hovorcoch" oficiálne informujú, rezort pôdohospodárstva tak neurobil. Na oficiálnej stránke ministerstva pôdohospodárstva je opäť oficiálne vedená Anežka Šrojta Hrdá. A to na pozícií šéfky odboru komunikácie.

Vrátila sa po alkoholovej afére

To, že je späť na svojej starej stoličke potvrdila pre Topky.sk aj ona sama. „Asi dva týždne," odpovedala na otázku, ako dlho opäť pracuje na ministerstve. K svojej alkoholovej afére sa však vracať nechcela. "Prepáčte, ale k tomu sa vyjadrovať nebudem," uviedla stručne.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Z rezortu pritom odišla iba v marci tohto roka, keď do práce prišla ráno pod vplyvom alkoholu a pri rutinnej kontrole nafúkala 0,62 promile. Upozornil na to vtedy portál Ereport. Hrdá údajne chcela podstúpiť aj krvný test na alkohol vo Fakultnej nemocnici v Trnave, ktorej šéfuje jej manžel Vladislav Šrojta. Nemocnica však poprela, že by jej bol vykonávaný krvný rozbor, ktorý by mal zistiť prítomnosť alkoholu v krvi.

Novým povereným riaditeľom odboru komunikácie a marketingu sa po jej odchode stal Daniel Hrežík. Anežka Šrojta Hrdá šéfovala komunikačnému odboru, keď rezort viedol Ján Mičovský. Ten však podal 31. mája demisiu a vo funkcii ho nahradil Samuel Vlčan (tiež nominant OĽANO).

VIDEO Mičovský o svojej demisii