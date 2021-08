Smer-SD navrhne odvolávanie Mikulca v utorok: Ráta s tým, že schôdza nebude

BRATISLAVA - Smer-SD podá návrh na odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) v utorok (24. 8.). Ak sa mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR následne uskutoční a koalícia nebude robiť obštrukcie, strana stiahne podpisy spod návrhu na Mikulcovo odvolávanie, ktoré sa pre neuznášaniaschopnosť pléna presunulo z júla na september. Na pondelkovej tlačovej konferencii to uviedol predseda strany Robert Fico.

Fico ozrejmil, že podľa rokovacieho poriadku musí predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) schôdzu zvolať do siedmich dní od podania návrhu, teda do budúceho utorka (31. 8.). Smer-SD Mikulcovi vyčíta návštevy v dome, kde býval člen bratislavskej skupiny takáčovcov Matej Zemana, aj to, že mal prerušiť policajný zásah voči nemu a ďalším dvom svedkom. Rovnako hovorí o podozreniach z korupcie. Šéf Smeru-SD však predpokladá, že podobne ako v júli, ani teraz sa odvolávanie Mikulca neuskutoční. Argumentuje tým, že koaličné hnutie Sme rodina už malo avizovať, že sa na takejto schôdzi nezúčastní.

Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová v pondelok uviedla, že poslanci z ich klubu sa rovnako na schôdzi nezúčastnia, pretože nechcú podporovať divadlo Smeru-SD. Podľa Zemanovej ide o snahu prekryť škandály predchádzajúcich vlád súvisiace s korupciou na najvyšších miestach.