Mikulec nemá moju dôveru, tvrdí Pčolinský: Blokovanie schôdze podľa neho nie je v poriadku

BRATISLAVA - Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) nemá podporu predsedu poslaneckého klubu Sme rodina Petra Pčolinského. Nesúhlasí so zablokovaním pondelkovej schôdze o Mikulcovom odvolávaní. Sme rodina bola za to, aby sa schôdza otvorila. Mikulec skonštatoval, že pokusov o odvolávanie sa nebojí, no obvinenia na svoju adresu považuje za konšpirácie.

"Myslím si, že nie je v poriadku, že sa takto blokuje otvorenie schôdze, pretože my sme to minule v opozícii kritizovali, keď to robila vtedajšia vládna koalícia, a, bohužiaľ, teraz sa robí to isté," povedal Pčolinský novinárom s tým, že aj o neotvorení schôdze sa majú rozprávať na pondelkovej koaličnej rade. Myslí si, že v utorok (31. 8.) sa nepodarí otvoriť rokovanie. Dodal, že pravdepodobne sa odvolávanie zlúči s ďalším návrhom na odvolávanie Mikulca, ktorý je už naplánovaný na riadnu septembrovú schôdzu parlamentu.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Mikulec si myslí, že agenda šéfa Smeru-SD Roberta Fica za posledné týždne spočíva v jeho odvolávaní. Obvinenia označil za konšpirácie. Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš dodal, že sa Ficovi nečuduje. "Vysetrovanie najvacsich korupcnych kauz je v plnom prude, byvali vysoki statni funkcionari sa priznavaju, stopy vedu coraz blizsie k Robertovi Ficovi a, samozrejme, mu to prekaza," povedal Šipoš s tým, že preto Fico zvoláva mimoriadne schôdze. "Odmietame byt napomocní tejto Ficovej osobnej snahe uniknut pred zodpovednostou, preto mu nebudeme pri tomto trápnom divadle robiť štafáž," dodal.

Mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR, na ktorej chcel opozičný Smer-SD odvolávať ministra vnútra, presunuli pre neuznášaniaschopnosť poslancov. Rokovanie sa pokúsia otvoriť opäť v utorok. Smer-SD vyčíta ministrovi viacero vecí od situácie v rezorte a polícii až po podozrenia z korupcie. Opozičná strana tvrdí, že Mikulec sa mal stretávať s členom bratislavskej skupiny takáčovcov Matejom Z. v jeho byte, kde mali preberať koordinovanie výpovedí. Strana ministrovi vyčíta aj to, že mal prerušiť policajný zásah voči Matejovi Z. a ďalším dvom svedkom. Rovnako hovorí o podozreniach z korupcie.