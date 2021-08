EXKLUZÍVNE Saková z Hlasu sa potichu zaočkovala: Toto je pre ňu zásadný dôvod!

Áno, reč je o bývalej ministerke vnútra Denise Sakovej, ktorá sa podľa našich informácií dala zaočkovať proti ochoreniu Covid-19. Nateraz nie je jasné kedy tak urobila a ani akou vakcínou to bolo, no vzhľadom na to, že aktuálne sa na Slovensku podáva primárne látka Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNTech, je pravdepodobné, že exministerka dostala práve túto vakcínu.

Mala strach o vzdelanie vlastného dieťaťa

Informáciu už potvrdila aj samotná poslankyňa. "Ako matka školopovinného synčeka som sa z obavy, aby moje dieťa nemalo obmedzený prístup k prezenčnému vyučovania, dala zaočkovať. Zaočkovanie však nič nemení na mojom politickom postoji, že občania sa majú deliť na zdravých a chorých a nie na očkovaných a nezaočkovaných," uviedla stručne Saková pre Topky.

Saková sa ku očkovaniu vyjadruje skôr z hľadiska dobrovoľnosti. Podobne to vidí aj jej predseda Peter Pellegrini. V téme očkovania však strana Hlas na druhú stranu nepatrila ani medzi veľkých podporovateľov. Sám predseda strany ešte pravdepodobne stále nie je zaočkovaný.

Prieskum, ktorý povedal niečo zásadné o voličoch Hlasu

Zmeniť názor na istú vec môže niekedy aj prieskum verejnej mienky, o čom sme sa na Slovensku už neraz presvedčili, no otázne je, či to takto bude aj v prípade očkovania. Jedno je však isté. Prieskum agentúry AKO, ktorý si objednala vládna SaS hovorí v prípade voličov Hlasu jasnou rečou. Totiž viac ako tretina voličov (konkrétne 68 percent respondentov) Hlasu-SD je podľa prieskumu už zaočkovaných alebo sú už zaregistrovaní s úmyslom dať sa očkovať, čo sa nedá napríklad povedať o iných opozičných stranách ako Smer, ĽSNS či Republika, ktorý neprekročili ani polovicu zaočkovaných respondentov v prieskume.

Podľa augustových preferencií sa pritom strana Hlas-SD podľa rovnakej agentúry drží na prvom mieste so ziskom 19,5 percent hlasov.

