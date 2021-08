Exministerka sa odviazala na festivale: FOTO Sakovú zobral do parády tento mladík, pozrite na tú radosť!

Saková sa zabávala na festivale Rusínov v obci Pichne.

Zdroj: TASR - Ján Krošlák, Facebook/Hlas-SD

PICHNE - Končí sa leto a s ním aj letné radovánky či ďalšie podujatia, a to čiastočne aj v dôsledku zhoršujúcej sa situácie s covidom. No ešte predtým si predstavitelia Hlasu "odskočili" na folklórny festival Ukrajincov a Rusínov v obci Pichne, kde sa miestnemu temperamentu nevyhla ani podpredsedníčka a exministerka vnútra Denisa Saková. Tú zobral "do parády" jeden z tanečníkov.