OTÁZKY a ODPOVEDE: Školy budú fungovať po novom! Test nepotrebujete, rúška sú povinné

Rezort školstva zostavil nový COVID manuál pre školy. Jeho cieľom je udržať bezpečné prostredie v školách a v školských zariadeniach. Aj preto budú musieť riaditelia povinne informovať rezort o aktuálnej epidemiologickej situácii. Školský semafor má teraz tri farby – zelenú, oranžovú a červenú. Zostavili sme pre vás prehľad toho najdôležitejšieho, čo bude platiť pre nový školský rok.

1. Budú sa ešte školy zatvárať?

Nie. Školy sa už po novom nebudú zatvárať plošne. Podľa nového COVID automatu totiž bude aj v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie prezenčná forma vzdelávania umožnená všetkým ročníkom všetkých druhov škôl vo všetkých farbách okresov. Riaditelia a zriaďovatelia nebudú môcť rozhodnúť a zavretí celej školy, ale len o prerušení vyučovania v triede (alebo triedach).

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ak sa v triede vyskytne pozitívny žiak alebo zamestnanec, pôjdu žiaci z triedy do 14-dňovej karantény okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény. Pokiaľ si v triede uplatnia výnimku z karantény všetci žiaci, k prerušeniu vyučovania nedôjde. Škola po potvrdení pozitívneho prípadu zároveň prechádza do oranžovej fázy podľa školského semaforu a riadi sa inštrukciami.

2. V akých prípadoch platí výnimka z karantény?

Výnimku z karantény v prípade výskytu pozitívnej osoby v triede si môžu uplatniť žiaci, ktorí prekonali ochorenie za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu, antigénového testu, testu na protilátky), plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia. Ak žiak alebo zamestnanec spĺňa výnimku z karantény, ministerstvo odporúča rodičovi alebo zamestnancovi, aby o tom informoval školu prostredníctvom formulára „oznámenie o výnimke z karantény“. Ak je žiak v karanténe, má mať zabezpečené dištančné vzdelávanie.

3. Ako prebieha karanténa a izolácia?

Karanténa platí pre osobu, ktorá je podozrivá na ochorenie COVID-19 a bola označená ako úzky kontakt alebo prejavuje príznaky ochorenia. Ak sa osoba pozitívna na koronavírus vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u rodiča nepotvrdí koronavírus. Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada.

Izolácia je pre osobu, ktorá bola pozitívne testovaná na koronavírus. Osoba má obmedzený pohyb a je od ostatných oddelená v domácom prostredí alebo v na to určenom zariadení.

4. Čo musí žiak a študent splniť pred nástupom do školy?

Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac dní po sebe (vrátane víkendov a sviatkov) musí rodič predložiť „písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.

Rodič má pre dieťa zabezpečiť minimálne dve rúška na každý deň (náhradné musí mať dieťa v prípade potreby pri sebe) a jednorazové papierové vreckovky.

5. Musí sa žiak pred nástupom do školy povinne testovať?

Nie. Na začiatku školského roka ministerstvo umožní dobrovoľné testovanie žiakov v školách, pričom základné školy a špeciálne základné školy majú možnosť PCR testovania kloktacími testami. Možnosť testovania PCR kloktacími testami môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí COVID prekonali. Žiaci stredných škôl (vrátane 8-ročných gymnázií), špeciálnych stredných škôl, odborných učilíšť a praktických škôl môžu na začiatku školského roka využiť možnosť domáceho samotestovania antigénovými testami.

Domáce samotestovanie odporúča ministerstvo v pondelok (30. august) a vo štvrtok ráno (2. september) pred nástupom do školy. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane sadu 25 kusov testov na domáce testovanie. V prípade pozitívneho výsledku zostáva žiak doma a rodič kontaktuje detského lekára a oznámi škole, že žiak mal pozitívny test.

6. Mám ako rodič nárok na ošetrovné (OČR)?

Áno. Rodič má nárok na ošetrovné (OČR), ak riaditeľ školy alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiad vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.

Zdroj: Getty Images

7. Musíme v školách nosiť rúška?

Áno. Povinnosť nosiť rúška platí aj naďalej vo všetkých školách a školských zariadeniach. Výnimku majú len deti do 6 rokov, deti v materských školách, deti plniace povinné predškolské vzdelávanie v registrovaných nesieťových zariadeniach, žiaci so závažnými poruchami autistického spektra, žiaci so sluchovým postihnutím alebo so stredným a ťažkým mentálnym postihnutím a pedagógovia týchto žiakov. Bližšie o povinnosti prekryť si horné dýchacie cesty nájdete vo vyhláške ÚVZ SR.

8. Musíme v škole alebo školskom zariadení zriadiť izolačnú miestnosť?

Áno. Izolačnú miestnosť je potrebné zriadiť aj tento rok, slúži na umiestnenie osoby s príznakmi ochorenia alebo iného infekčného ochorenia. Mala by mať rozlohu minimálne 15 m2 a priame vetranie. Potom, ako osoba miestnosť opustí, je potrebné ju vydezinfikovať.

9. Musí riaditeľ, resp. zástupca alebo ním poverená osoba

Áno. Riaditeľ je povinný pravidelne nahlasovať informácie o situácii v škole prostredníctvom online formulára ministerstvu každý pondelok alebo bezodkladne pri každej zmene situácie v škole z dôvodu výskytu koronavírusu.

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

10. Môžu sa organizovať školy v prírode, výlety alebo lyžiarske výcviky?

Rezort neodporúča organizovať takéto akcie, keďže takéto udalosti sa riadia podľa COVID automatu a pravidiel pre hromadné podujatie. V prípade zhoršenia situácie hrozí ich zrušenie. Ak sa škola napriek tomu rozhodne tieto akcie zorganizovať, mala by myslieť na náklady spojené s prípadným stornom a zároveň by mala minimalizovať premiešavanie tried. To isté platí aj v prípade stužkových slávností. Ich obmedzenie alebo zrušenie hrozí najmä vtedy, ak žiaci nebudú plne zaočkovaní.

11. Čo v prípade, ak riaditeľ v triede aj napriek potvrdenému prípadu COVID-19 nepreruší vyučovanie? Má na to právo?

Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, idú žiaci z triedy na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR do 14-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Pokiaľ riaditeľ nepreruší vyučovanie, spraví tak regionálny úrad verejného zdravotníctva.

12. Musí škola robiť ranný filter (meranie teploty)?

Ranný filter vykonáva povinne podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia materská škola. Ostatným druhom škôl dôrazne odporúčame vykonávať ranný filter vo všetkých farbách okresov COVID automatu.

Zdroj: Topky - Maarty

13. Čo ak sa škola rozhodne merať teplotu a dieťa, resp. rodič si odmietne dať zmerať teplotu?

Pokiaľ riaditeľ rozhodne, že sa bude pri vstupe merať teplota, je to pre žiakov záväzné. V prípade, že dieťa/rodič si odmietne dať odmerať teplotu, k takejto osobe sa pristupuje, ako keby mala príznaky ochorenia COVID-19. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, odchádza dieťa v sprievode rodiča domov, ak nepríde spolu s rodičom, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

14. Môže sa vyučovať telocvik v telocvični?

Rezort odporúča telesnú a športovú výchovu organizovať v prípade priaznivého počasia v exteriéri (školský dvor, okolie školy, park a pod.) formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID-19. Ak to však nie je možné, v interiéri odporúča ministerstvo realizovať telocvik s minimalizovaním premiešavania tried. Režim školských telocviční odporúčame zabezpečovať v súlade s COVID automatom pre šport.

15. Môžu sa organizovať športové súťaže?

Áno. Športové súťaže je možné organizovať v závislosti od pandemickej situácie v okrese. Podmienky organizovania musia byť v súlade s COVID automatom pre šport.

16. Dostane škola alebo školské zariadenie finančnú injekciu na pokrytie nejakých nákladov?

Áno. Ministerstvo poskytne školám doplnkové financie na zvýšené náklady spojené so zabezpečením bezpečnej prevádzky škôl počas pandémie. Materské a špeciálne materské školy dostanú 5 eur na zamestnanca + 150 eur na školu. Základné, špeciálne a stredné školy dostanú 5 eur na žiaka a 5 eur na zamestnanca. Školy dostanú financie automaticky pred začiatkom školského roka. nemusia o doplnkové financie žiadať.

Finančné prostriedky sú účelovo viazané na náklady súvisiace so zabezpečením protiepidemických opatrení. Môžu byť teda využité na zabezpečenie ochranných pomôcok ako sú rúška, respirátory, ochranné štíty, jednorazové gumené rukavice, dezinfekcie, prostriedky na zabezpečenie čistenia dotykových plôch a iné. Z financií je možné zabezpečiť dezinfekciu nielen na ruky, ale aj priestorov školy.

17. Keď prídu na internát zahraniční študenti, musí im internát vyčleniť miestnosti na vykonanie karantény?

Nie. Školský internát nemusí vyčleniť takúto miestnosti pre zahraničných študentov. Môže tak spraviť, ak mu to umožňujú prevádzkové podmienky. Zriadenie karanténnych miestností však nemôže ohroziť dodržiavanie ostatných hygienicko-epidemiologických opatrení vo zvyšku prevádzky. Pokiaľ internát nezriadi karanténne miestnosti, musia zahraniční žiaci, ktorí nespĺňajú výnimky (plne zaočkovaní), absolvovať izoláciu pri vstupe na územie SR pred nástupom na internát v iných ako internátnych priestoroch.