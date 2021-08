SHMÚ varuje: Pozor dnes na pekelné horúčavy, v TÝCHTO častiach Slovenska hrozia búrky!

Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej stránke. Výstraha druhého stupňa pre teplotami platí pre niektoré okresy Bratislavského, Banskobystrického, Nitrianskeho a Trnavského kraja. SHMÚ vydal varovanie od 13.00 h, platí do 18.00 h. "Uvedená teplota vzduchu je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavá a pravdepodobnosť poškodenia zdravia nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká," upozornil SHMÚ.

Výstraha prvého stupňa pred vysokými teplotami je vydaná najmä pre Trenčiansky, Košický a Prešovský kraj. Teplota môže vystúpiť na 33 stupňov Celzia, výstrahy platia od 13.00 h do 18.00 h, v okresoch Trenčianskeho kraja je to do 17.00 h.

Zdroj: SHMÚ

Búrky hrozia počas dňa v okresoch všetkých krajov s výnimkou Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho. Výstraha prvého stupňa platí do 20.00 h. "S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 až 40 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu," uviedli meteorológovia.