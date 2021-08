Nový COVID automat: Oranžové okresy čaká sprísnenie! Platia tri protokoly, lockdown je opäť v hre

BRATISLAVA - Od pondelka vstupuje do platnosti nový COVID automat a pre deväť okresov to znamená, že sa im mierne sprísnia podmienky. Podľa nových podmienok sa totiž dostali do stupňa ostražitosti. Isté obmedzenia čakajú školy. Prevádzkovatelia a organizátori si už budú vyberať z troch protokolov.

Vláda jednohlasne schválila nový COVID automat, ktorý začne platiť od pondelka. Zmeny zatiaľ vo väčšine okresov na Slovensku nenastane, keďže sú stále zelené. Pre deväť okresov však isté zmeny nastanú. Pozrite si, čo sa mení.

Oranžové okresy majú nové pravidlá

Od pondelka je v oranžovej fáze deväť okresov - Gelnica, Košice I.-IV., Košice-okolie, Poprad, Spišská Nová Ves a Stará Ľubovňa. Pre tieto okresy sa do hry vracajú niektoré z opatrení, ktoré pre zelené okresy neplatia. Čo sa týka rúšok, pravidlá sú rovnaké. Aj v zelenom, teda najlepšom, aj v oranžovom okrese sú povinné rúška v interiéri a na hromoadných podujatiach aj v exteriéri.

Školy čaká obmedzenie

Oranžové, a ani červené, okresy nebudú mať pohyb nijako obmedzený. Zmeny v oranžových okresoch však čakajú školy. Kým v zelených sú bez obmedzení, v oranžových bude výučba prezenčná a riadiľ sa bude podľa školského semaforu a potrebné bude písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Vysoké školy už budú môcť takisto fungovať prezenčne s obmedzením, ktoré sa riadi podľa troch protokolov. V základnom je obmezdenie do 100 osôb, v OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní) do 400 osôb a čo sa týka plne zaočkovaných, kapacita bude do tisíc osôb. Čo sa týka internátov pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou, dôrazne sa odporúča protokol OTP.

Prekryté horné dýchacie cesty nebudú musieť mať pedagogickí a odborní zamestnanci pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím, s poruchami autistického spektra, so stredným až hlbokým stupňom mentálneho postihnutia, alebo žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie.

Čo sa mení v červených, bordových a čiernych okresoch?

Respirátory sa do hry vrátia v 1. až 3. stupni ohrozenia

Ak sa okresy ocitnú v červenej, bordovej alebo čiernej farbe (1., 2. a 3. stupeň ohrozenia) do hry sa vráti nosenie respirátorov. Vo všetkých troch okresoch bude v interiéri respirátor povinný. Čo sa týka exteriéru, rúška budú povinné na vzdialenosti menšie ako 2 metre a v jednotlivých farbách sa budú uplatňovať aj isté výnimky. Čím horší okres, tým menej výnimiek.

Obmedzenie pohybu a prípadný LOCKDOWN

Pokiaľ sa okresy dostanú do červenej alebo čiernej farby, čaká ich opäť obmedzenie pohybu. Na to je potrebné vyhlásenie núdzového stavu, čo v podstate vedie k ďalšiemu lockdownu pre daný okres. V červených okresoch sa môže po vyhlásení núdzového stavu obmedziť pohyb opäť od 21:00 večer do rána do piatej (s určitými výnimkami).

Cez deň sa bude môcť cestovať zrejme len v nutných prípadoch ako je práca, škola, potraviny či zabezpečenie základných potrieb. V čiernej farbe bude v podstate platiť lockdown, keďže pohyb nebude obmedzený len v noci od jednej do piatej, tak ako sme to zažili začiatkom roka. Zároveň bude platiť zákaz cestovať medzi okresmi a po okrese budete môcť cestovať len za účelom zabezpečenie základných potrieb a zrejme aj cesty do práce, do školy či k lekárovi.

Hromadné podujatia a iné akcie

Čo sa týka hromadných podujatí, svadieb, karov, osláv, večierkov, hromadných podujatí v prevádzkach verejného stravovania, ďalej obradov (sobáš, krst, pohreb a pod.), športových súťaží, návštev v nemocniciach či pravidiel vo fitkách, wellnesoch, službách či reštauráciách, tam sa uplatňujú tri protokoly.

Tie určujú podmienky vo všetkých ostatných typoch služieb či prevádzok a sú podrobne rozpísané v COVID automate. Najprísnejšie pravidlá platia pre tzv. "základ", menej prísne pre skupinu OTP a najvoľnejšie je to v prípade plne zaočkovaných osôb. V tomto prípade je na prevádzkovateľovi alebo organizátorovi, ktorý model si vyberie. Viacero majiteľov či organizátorov sa už vyjadrilo, že najvýhodnejší model je OTP, ktorý má síce kapacitné obemdzenia, ale zahŕňa viac potenciálnych zákazníkov.

Tri základné protokoly

Nový COVID automat ponúka prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí flexibilne si vybrať z troch základných protokolov. "Každá z možností ponúka iný set prevádzkových podmienok s inými maximálnymi limitmi, avšak výsledné riziko pre zdravotnícky systém je porovnateľné." Prevádzkovateľ alebo organizátor si musí vybrať len jednu možnosť. Kombinácia možností nie je možná.

1. Základ

- myslia sa tým všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania

2. OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní)

- myslia sa tým výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní

3. Kompletne zaočkovaní

- osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní