Veľký PREHĽAD: Od pondelka sa menia pravidlá! Nový COVID automat dáva prevádzkovateľom na výber

Ministerstvo zdravotníctva včera predstavilo nový COVID automar. Podľa neho by už nemalo dôjsť k celkovému locdownu, ale sústrediť by sa mali hlavne na opatrenia v jednotlivých regiónoch. Zohľadňovať by mali zaočkovanosť v okresoch. Vláda ho jednohlasne schválila.

VIDEO Vláda jednohlasne prijala COVID automat

Nový COVID automat reaguje na najmä na delta variant

Úlohou nového COVID automatu je najmú reagovať na postupný import infekčnejšieho delta variantu, ktorý sa postupne stáva dominantným v celej Európskej únii. "Implementuje vedecké dôkazy z krajín, ktoré vďaka akcelerovanému zaočkovaniu viac ako 95% zraniteľnej populácie a skupiny ľudí nad 50 rokov dokázali efektívne eliminovať hospitalizácie a mortalitu spojené s ochorením COVID-19," uvádza sa v materiály.

Zároveň zavádza používanie digitálnych COVID preukazov EÚ ako efektívneho riešenia pre rýchle a jednoduché overenie údajov o očkovaní, prekonaní ochorenia alebo výsledku testovania. Zvýšiť by sa mala bezpečnosť v rámci hromadných akcií.

Dôležitá je rastová a poklesová fáza, farieb bude menej

Farieb v COVID automate bude menej. Odlišné hraničné pásma sa uplatňujú pri raste, ale aj pri poklese epidémie. "Diferenciácia fázy epidémie umožní pružné a včasné reagovanie pri náraste a naopak rýchlejšie uvoľňovanie pri poklese," píše sa v materiáli. Delta variant sa vyznačuje vysokým základným reprodukčným číslom a teda veľmi rýchlou dynamikou rastu a poklesu.

Definícia rastovej fázy: rast incidencie aspoň o 10% z týždňa na týždeň v aspoň dvoch po sebe nasledujúcich týždňoch na celonárodnej úrovni.

Definícia poklesovej fázy: pokles incidencie aspoň o 10% z týždňa na týždeň v aspoň dvoch po sebe nasledujúcich týždňoch na celonárodnej úrovni.

Farieb bude päť: zelená (monitoring, najlepšia fáza), oranžová (ostražitosť), červená (1. stupeň ohrozenia), bordová (2. stupeň ohrozenia) a posledná najhoršia bude čierna (3. stupeň ohrozenia).

COVID automat bude zohľadňovať okresnú charakteristiku

Stupne v Covid Automate sú definované podľa farieb a skóre. S narastajúcim skóre narastá stupeň rizika a aplikované sú prísnejšie opatrenia. Dôležitá v novom COVID automate je okresná charakteristika, ktorá vyjadruje dynamiku ochorenia na území daného okresu.

Okresná charakteristika sa riadi podľa:

- 7-dňovej incidencie prípadov (počet prípadov za 7 dní na 100-tisíc obyvateľov),

- zaočkovanosti okresu: v populácii nad 50 rokov veku v úrovni nad 55% upravuje stupeň Covid Automat o 1 stupeň nadol za každých ďalších 10% plne očkovaných osôb1; prvá úprava smerom nadol nastáva pri 65% plnej zaočkovanosti tejto populácie,

- komplexného lokálneho zhodnotenia epidemiologickej situácie epidemiológmi regionálnych ÚVZ SR.

Tri základné protokoly

Nový COVID automat ponúka prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí flexibilne si vybrať z troch základných protokolov. "Každá z možností ponúka iný set prevádzkových podmienok s inými maximálnymi limitmi, avšak výsledné riziko pre zdravotnícky systém je porovnateľné." Prevádzkovateľ alebo organizátor si musí vybrať len jednu možnosť. Kombinácia možností nie je možná.

1. Základ

- myslia sa tým všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania

2. OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní)

- myslia sa tým výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní

3. Kompletne zaočkovaní

- osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní

Oranžových bude od pondelka deväť okresov

COVID automat by sa mal aktualizovať na týždennej báze. V pondelok by mali epidemiologickú situáciu skonzultovať s jednotlivými regionálnymi ÚVZ SR. V prípade potreby sa môže aktualizovať aj v iný deň.

V utorok alebo v stredu by malo ministerstvo zdravotníctva informovať o aktuálnej epidemiologickej situácii. Známa bude aj mapa na ďalší týždeň s farbami okresov. Opatrenia vstúpia do platnosti nasledujúci pondelok.





Výsledkov bude jednoduchá mapa tak, ako sme ju poznali doteraz. Teda mapa okresov, v ktorých bude jednotlivých okresoch pridelená farba (spolu s opatreniami) podľa aktuálnej situácie. Momentálne je väčšina okresov zelená, podľa nového COVID automatu bude oranžových okresov deväť. V stupni ostražitosť budú okresy Gelnica, Košice I.-IV., Košice-okolie, Poprad, Spišská Nová Ves a Stará Ľubovňa .



.