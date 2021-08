Keš pre expremiéra: 150-tisíc v krabici od luxusného šampanského! Pelle ďakuje, mal odkázať Výboh Suchobovi

archívne video

V kauze Mýtnik III je obvinených osem osôb zo zločinu príjímania úplatku. Ide o Miroslava Výboha, Radka Kuruca, Lenku Wittenbergerovú, Denisu Židovú, Kornéliu Černú, Daniela Čecha, Michala Suchobu a Františka Imreczeho. Práve Imrecze začala spolupracovať s políciou a vo svojej výpovedi spomenul aj vplyvných ľudí.

"V presne nezistený deň v roku 2014, pred 29. 10. 2014, obvinený Miroslav Výboch kontaktoval obvineného Františka Imreczeho, aby spolu s obvineným Michalom Suchobom prišli na stretnutie do jeho kancelárskych priestorov v hoteli Carlton v Bratislave, kde sa následne uskutočnilo stretnutie medzi menovanými, na ktorom Miroslav Výboh požiadal Michala Suchobu o úplatok - vyplatenie "provízie" vo výške 150-tisíc eur pre vtedajšieho štátneho tajomníka Ministerstva financií," píše sa v uznesení o začatí trestného stíhania. Vtedajší štátny tajomník Ministerstva financií bol Peter Pellegrini.

Peter Pellegrini Zdroj: Topky - Maarty

Úplatok mal byť za podporu legislatívneho procesu a jeho sfinalizovanie v súvislosti so zavedením projektu virtuálnej registračnej pokladnice od spoločnosti Allexis s.r.o. pre Finančnú správu. Podľa obvinenia to Suchoba akceptoval a o niekoľko dní mal osobne odovzdať v tých istých priestoroch v hotovosti úplatok 150-tisíc eur v krabici od šampanského značky Cristal Miroslavovi Výbohovi.

Miroslav Výboh ich prijal a pri ďalšom stretnutí so Suchobom a Imreczem mal povedať, že "Pelle ďakuje". K podpísaniu čiastkovej zmluvy o dielo a čiastkovej licenčnej zmluvy medzi Finančným riaditeľstvom SR, ktoré bolo zastúpené Františkom Imreczem a spoločnosťou Allexis, ktorú zastupovala Jana Rovčaninová, na dodanie informačného systému VRP, prišlo 29. 10. 2014.

120-tisíc pre Kuruca

Obvinený je aj Radko Kuruc, bývalý štátny tajomník ministerstva financií. Aj on si mal prostredníctvom Františka Imreczeho pýtať úplatok od Michala Suchobu za "intenzívne zainteresovanie sa do úspechu zavedenia legislatívnej zmeny súvisiacej s projektom eKasa". Podľa obvinenia si Kuruc vypýtal 120-tisíc eur, 60-tisíc za podporu legislatívneho procesu a 60-tisíc eur za finálne schválenie tejto legislatívnej zmeny.

Stretnutie medzi Kurucom a Suchobom mal sprostredkovať František Imrecze. Suchoba mal potom v roku 2017 Kurucovi odovzdať osobne peniaze v hotovosti. Malo sa tak stať v priestoroch bratislavského podniku v centre mesta v obale na víno zelenej farby.

Úplatok ako odmena

V roku 2018 mal František Imrecze, potom ako rezignoval na funkciu prezidenta Finančnej správy, požiadať Michala Suchobu v súvislosti so svojím odchodom o "odmenu" za dobre vykonanú prácu pre vybraných zamestnancov Finančnej správy, ktorí podporovali projekty od spoločnosti Allexis s.r.o.

"Na žltom papieriku mu odovzdal návrh s uvedením sumy a mena konkrétneho zamestnanca Finančnej správy. Obvinený Michal Suchoba tento návrh odsúhlasil a následnej aj odovzdal v hotovosti vo väčšej obálke Františkovi Imreczemu v byte, ktorý užíval v River Parku sumu minimálne vo výške 150-tisíc eur," píše sa v uznesení. Peniaze mali dostať Denisa Židová vo výške 30-tisíc eur, Kornélia Černá vo výške 20-tisíc eur, Lenka Wittenbergerová vo výške 50-tisíc eur a Milan Grega vo výške 50-tisíc eur. Milan Grega mal peniaze odmietnuť, tak si ich Imrecze nechal pre seba.

O 200-tisíc eur za "dobre odvodenú prácu" si mal polepšiť aj obvinený Daniel Čech. Aj preňho mal Imrecze vypýtať od Michala Suchobu úplatok. Suchoba to podľa obvinenia schválil a 200-tisíc eur priniesol Imreczemu v škatuli od značkových tenisiek.

František Imrecze Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Postupne sa priznávajú

S políciou už začal spolupracovať František Imrecze. Práve on vypovedal o tom, že bývalý premiér a súčasný líder strany Hlas, si mal vypýtať úplatok 150-tisíc eur.

"Na tejto večeri ma Peter Pellegrini informoval, že splniť legislatívnu zmenu včas, bude náročné a bude si to vyžadovať veľkú politickú podporu. Takisto sa ma spýtal, či je Michal Suchoba ochotný finančne podporiť, aby sa táto legislatívna zmena zrealizovala, teda mal na mysli províziu za to, že bude táto legislatívna zmena zrealizovaná," vypovedal Imrecze s tým, že neskôr si mal Peter Pellegrini vypýtať províziu 150-tisíc eur, no na večeri sumu nespomínal. "Po odchode z reštaurácie sa ma ešte Peter Pellegrini na prechádzke spýtal, či tú finančnú odmenu od Michala Suchobu vieme zrealizovať prostredníctvo Miroslava Výboha," vypovedal Imrecze. Pellegrini odmieta, že by nejaký úplatok dostal. Výpovede svedkov potvrdzuje aj Michal Suchoba.

Čiastočne sa mala priznať aj bývalá šéfka Finančnej správy Lenka Wittenbergerová. "Vypovedala a niektoré skutočnosti potvrdila. Či išlo o trestný čin prijímania úplatku, je vecou ďalšieho dokazovania," uviedol pre advokát Vladimír Mitro, ktorý ju zastupuje. Wittenbergerová tak zrejme priznala prevzatie peňazí, ale nehovorí o úplatku.

Lenka Wittenbergerová Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Výboh obvinenia odmieta

Podnikateľ Miroslav Výboh odmieta vznesené obvinenia v rámci akcie Mýtnik III. Považuje ich za nepodložené, vykonštruované, nepravdivé a vymyslené. Konštatoval to vo svojom stanovisku pre médiá. O vznesení obvinenia sa podľa svojich vyjadrení dozvedel v stredu ráno z médií, zákonným zástupcom mu na adresu trvalého bydliska zatiaľ doručené nebolo.

"Nateraz však môžem povedať, že obvinenie, ktoré v priebehu dňa prevzal môj právny zástupca, jednoznačne odmietam ako nepodložené, vykonštruované, nepravdivé a vymyslené," uvádza podnikateľ. Napriek tomu, že sa dlhodobo zo súkromných a pracovných dôvodov zdržiava v zahraničí, ubezpečuje, že je v kontakte s vyšetrovateľkou a je pripravený na súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní, a to v rámci zákonných a technických možností, ktoré ustanovuje Trestný poriadok.

Miroslav Výboh Zdroj: SITA/Jakub Julény

"Obvinenie mojej osoby mi tak zapadá do kontextu informácií z posledných dní okolo manipulácií výpovedí kajúcnikov," píše v stanovisku. Zdôraznil, že využije všetky zákonné možnosti obhajoby na očistenie svojho mena. Je tiež presvedčený, že v krátkom čase bude môcť predložiť "nezvratné dôkazy o nezmyselnosti tohto obvinenia".

Výbohovi prerušili funkcie v Monaku

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR prerušilo obvinenému Miroslavovi Výbohovi výkon funkcie honorárneho konzula Monackého kniežactva v SR. Informoval o tom komunikačný odbor rezortu diplomacie. Dodal, že o rozhodnutí bude bezodkladne vyrozumená aj monacká strana štandardnou diplomatickou cestou prostredníctvom Veľvyslanectva SR v Paríži.

"Na základe potvrdenia odboru ekonomickej kriminality Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR o vznesení obvinenia vyšetrovateľa NAKA voči Miroslavovi Výbohovi MZVEZ SR v súlade s článkom 27 Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch a v zmysle postupov smernice MZVEZ SR o honorárnych konzulátoch v prípade začatia trestného stíhania honorárneho konzula iného štátu v SR rozhodlo o prerušení výkonu funkcie Miroslava Výboha ako honorárneho konzula Monaka v SR," uviedol rezort.