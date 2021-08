Zákon, ktorý hraničí s ústavnosťou? Vláda si potichu navrhuje zmeny: Obmedzenie volebného práva!

Reakcia koalície na schválenie tzv. očkovacieho zákona

archívne video

Len nedávno rozpútala vášne novela zákona o výhodách pre očkovaných. Stovky ľudí protestovali aj pred parlamentom, či hodiny blokovali cesty v Bratislave, čím znemožnili iným ľuďom dostať sa do práce či sanitkám do nemocníc a k ľuďom. Ako sa nám však podarilo zistiť, nie je to jediný zákon, ktorý sa ľuďom zrejme nebude páčiť. Najnovšie vláda si potichu navrhuje aj zmeny v zákone o volebnom práve.

Ide o zákon číslo 180/2014 Z. z. o volebnom práve, o ktorom vláda rokovala ešte 15. júla. Rokovanie bolo zatiaľ prerušené. V návrhu zákona, ktorý sa mení a dopĺňa je sporný jeden odsek. "Orgány verejného zdravotníctva sú na účely vyznačenia prekážky práva voliť podľa § 4 povinné oznámiť príslušnej obci údaje o voličovi, ktorému sa zákonom ustanovilo obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, a to v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb a v deň konania volieb," píše sa v návrhu, ktorého predkladateľom je minister vnútra Roman Mikulec.

Zdroj: Topky.sk

V dôvodovej správe sa uvádza, že "novou právnou úpravou sa zabezpečuje, aby prekážka práva voliť podľa § 4 zákona bola vykonateľná v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a najmä v súlade s ochranou osobných údajov voličov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. Potrebu právnej úpravy potvrdila aplikačná prax v čase prípravy a vykonania volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2020, ktoré sa konali v čase pandémie ochorenia COVID-19."

Zdroj: Topky.sk

Keďže v októbri 2020 sa konali voľby do orgánov samosprávy, čo už bolo v čase pandémie, niektorí ľudia, ktorí mali nariadenú karanténu, sa k volebným urnám nevedeli dostať. Už vtedy dostali obce zoznam občanov, ktorí boli v karanténe a do volebných miestností ich nepustili ani s negatívnym testom.

Z návrhu zákona zatiaľ nie je zrejmé, aké budú podmienky pri nadchádzajúcich voľbách a či na ich účasť bude potrebný napríklad negatívny PCR test. Všetko to bude, zrejme, závisieť od aktuálnej epidemickej situácie a od rozhodnutia orgánov verejného zdravotníctva. Právo voliť je však zakotvené v Ústave Slovenskej republiky, preto sme k návrhu zákona oslovili aj ústavného právnika. Správu budeme aktualizovať o jeho stanovisko.

SaS chce diskusiu

K návrhu zákona sa vyjadrila aj Strana Sloboda a Solidarita, ktorá je podľa slov podpredsedu Martina Klusa pripravená na diskusiu o hľadaní možností, ako umožniť voliť aj občanom nachádzajúcim sa v karanténe.

"Nechceme nikoho obmedzovať na jeho volebnom práve a preto si myslíme, že o tejto téme by mala najskôr prebehnúť široká verejná diskusia. S otvorením volebného zákona by sme ale zároveň radi konečne doriešili zjednodušenie voľby zo zahraničia či zavedenie dvojkolovej voľby pre budúcoročné komunálne a regionálne voľby. To vnímame ako kľúčovú zmenu tohto volebného obdobia," uviedol podpredseda SaS a štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Martin Klus.

Martin Klus Zdroj: Topky - Maarty