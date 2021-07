Nespokojnosť, protesty, manifestácia... Téma OČKOVANIA vyvolala vášne! Akcie chystajú progresívci aj Smer

Najbúrlivejšie to pred parlamentom bolo v piatok. Poslanci totiž začali mimoriadnu schôdzu, na konci ktorej schválili očkovací zákon s istými výnimkami pre nezaočkovaných. Niekoľko stoviek rozhorčených ľudí zablokovalo vchod do parlamentu a zaútočili aj na policatku, ktorú museli ošetriť. Polícia si vyslúžila kritiku zo strany viacerých koaličných predstaviteľov. Progresívci momentálne chystajú manifestáciu zaočkovaných. Veľký protivládny protest ohlásil na 1. september aj Smer.

Manifestácia "Za očkované Slovensko"

Mimoparlamentná strana Progresívne Slovensko plánuje 30. júla zorganizovať verejnú manifestáciu na podporu očkovania pod názvom "Za očkované Slovensko". Vystúpiť by mali odborníci a odborníčky z oblasti imunológie a epidemiológie. "Príďte s nami podporiť očkovanie a všetkých zodpovedných ľudí, ktorí chránia seba a celú spoločnosť," napísal na sociálnej sieti bývalý šéf strany Michal Truban.

"Ľudia, ktorí sa dali zaočkovať, sa rozhodli správať zodpovedne a ohľaduplne. Chránia tým okrem seba aj celú spoločnosť pred tým, aby tu umierali tisíce našich spoluobčanov, ako počas tejto zimy a ďalšie tisíce si niesli dlhodobé následky ťažkých priebehov covidu," napísal. Na mieste bude aj mobilná očkovacia jednotka a edukačné materiály o vakcinácii.

Očkovanie chráni

Zdôraznil, že očkovanie chráni nemocnice pred preťažením a tým chráni všetkých, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť. "Chráni ekonomiku pred zatváraním a podnikateľov pred ničením ich živobytia a ich zamestnancov pred stratou práce. Chráni školy a deti pred stratou vzdelania a izoláciou od ich kamarátov," uviedol.

Truban je presvedčený, že zodpovedných a ohľaduplných ľudí, ktorí sa už zaočkovali alebo sa v nasledujúcich týždňoch zaočkujú, je na Slovensku veľká väčšina. "Majú plné právo na to, aby sa ich niekto zastal a je neprijateľné, aby sa cítili prekričaní malou agresívnou skupinkou, ktorá odmieta brať ohľad na kohokoľvek," dodal.

Veľký protivládny protest

Okrem manifestácia a víkendových protestov chystá svoju akciu aj strana Smer. Šéf opozičnej strany Robert Fico sa opäť obráti so svojimi sťažnosťami na Ústavný súd. To však nie je všetko. Jeho ďalšou veľkou odpoveďou bude veľký protivládny protest na Deň Ústavy 1. septembra. Smer dlhodobo kritizuje vládu, ktorá podľa neho diskriminuje občanov tým, že ich núti do očkovania.

"Žiadna vláda v histórii moderného Slovenska neprejavila toľko neúcty a ignorancie k Ústavnému súdu a základným ľudským právam," skonštatoval šéf opozičného Smeru. Podľa všetkého im už pretiekol pohár trpezlivosti. "Neostáva nám nič iné, len ísť do verejných protestov. Plánujeme ako odpoveď na túto hrubú mieru ignorancie zo strany vládnej koalície veľký protivládny protest, ktorý sa uskutoční 1. septembra tohto roku na príznačný Deň Ústavy. Verím, že ľudia na Slovensku príjmu naše pozvanie, pretože musíme začať kričať podstatne hlasnejšie," burcuje ľudí Fico.

Protesty pred parlamentom

V piatok ráno sa pred budovou zišli desiatky nespokojných občanov, ktorí protestovali proti chystaným vládnym opatreniam. Postupne ich pribúdalo. Skandovali heslá ako "Slovensko si nedáme!", "gestapo", "vlastizrada" či "vydajte nám parlament" a odmietajú očkovanie. Dav sa dostal až pred dvere a zablokoval vstup do parlamentu. Bola pri tom zranená policajtka, ktorú museli ošetriť.

Opozícia ich podporila

Vstup do budovy strážili desiatky policajných ťažkoodencov. Na mieste bol aj antikonfliktný policajný tím. Viacerí predstavitelia opozície, najmä ĽSNS a nezaradení poslanci okolo Milana Mazureka, ale aj poslanci Smeru na čele s Ľubošom Blahom popoludní viackrát prišli pred ľudí a vyjadrili im podporu. Podporiť ich prišiel aj šéf Hlasu Peter Pellegrini, ktorého dav vypískal.

Polícia použila aj slzný plny. Protesty pokračovali aj v sobotu a nedeľu. Spievala sa česká hymna a jednu z účastníčok odviezla polícia. Dav blokoval policajné auto, zasiahnuť museli policajti, ktorí situáciu monitorovali. Ľudí však už bolo menej a priebeh bol pokojnejší.

Obvinili 40-ročnú ženu

Desiatky policajných ťažkoodencov začali postupne v piatok vytláčať protestujúci dav spred vstupu do parlamentu smerom k ochrannej zóne pod schody, kde pokračovali protesty aj počas víkendových dní.

Polícia čelila kritike najmú zo strany šéfa parlamentu Borisa Kollára. Policajný prezident Peter Kovařík dal následne vykonať kontrolu, či polícia zvládla dav, nepodcenila situáciu a vykonala dostatočné bezpečnostné opatrenia. Polícia obvinila 40-ročnú Annu F. z Nitrianskeho kraja pre trestný čin útoku na verejného činiteľa.

