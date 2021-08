KORONAVÍRUS Úsmevné VIDEÁ liberálov o očkovaní: Páni politici, koľko máte rokov? Toto mali zahrať skôr herci...

BRATISLAVA - Hoci ďalšia kampaň na očkovanie sa proti koronavírusu či iné záležitosti by už mala byť v týchto chvíľach na ministerstve zdravotníctva vo fáze prípravy, koaličná SaS sa rozhodla vydať vlastnou cestou. Liberáli sa rozhodli natočiť "poučné" videá o green pasoch určené na prechod hranicami či o samotnom očkovaní. Výsledné dojmy a reakcie sú skutočne zmiešané a rozpačité. SaSka si na toto mohla radšej najať hercov.

Už pri prvom videu nadobúdame dojem, že "niečo je iné". Predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík sa síce nevzdal svojho obleku a vestičk, no na hlave sa mu objavila pomerne netradičná šiltovka s nadpisom Liberalista. Pri všetkej úcte, politik v obleku v kombinácii s pomerne nehodiacou sa šiltovkou a nafukovačkou v ruke pôsobí pomerne netradične a rozpačito. Do roha sa však nenechali zatlačiť ani jeho kolegovia minister školstva Branislav Gröhling a štátny tajomník Martin Klus so žltou nafukovačkou.

Herectvo zjavne nie je ich parketa

Už pri prvom spomínanom videu zistíme navyše ďalšiu, asi očakávanú vec. Politici predsa len nie sú dobrí herci a dialógy tiež neobišli najlepšie. Trojica SaSkárov sa pri prvom zábere snaží dostať na dovolenku pomocou auta, ktoré je však zamknuté, a tak Klus vyťahuje kľúč v podobe green pasu, ktorý zázračne dvere auta. "Fero je v karanténe, bal sa pichnutia," dodal sarkasticky zrejme na adresu váhajúceho obyvateľstva Klus. "Chlapi, ja to otvorím, ja mám ten green pas, len taký fukot," hovorí pomerne neohrabane Klus, ktorý priložením mobilu otvára vytúžený automobil. "Ty koňo," odpovedá slangovo prekvapený Sulík.

Vakcína ich "trošku zaštipkala"

Ani druhé video nie je žiadny herecký piedestál, no liberáli sa zrejme nazdávajú, že účel splnilo. Trojica sa na ňom zhovára o tom, či "už boli". V tomto kontexte či už boli na očkovaní. "Bol si?," pýta sa minister Gröhling, pričom vysmiati Sulík s Klusom pritakávajú. "Mňa trošku zaštipkalo," priznáva vo videu Klus. Pateticky vyznievajúci dialóg ukončujú politici pripitím si minerálkou.

Viac ste sa už strápniť nemohli? Reagujú ľudia

Mizerné herectvo zjavne prekukli aj ľudia, ktorí video sledovali. Iste, našlo sa pár pozitívnych reakcii o tom, aký to bol vtipný nápad, no väčšina ľudí sa zhodla na tom, že výsledok vyznieva trápne. Niektorí si dokonca myslia, že v týchto videách im už nechceli hrať ani herci.

