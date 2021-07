Krvácajúci gastrosektor musí riešiť ďalší problém: Týka sa pracovnej sily, hovoria o jedinej účinnej vakcíne!

BRATISLAVA – Koronakríza položila na kolená viaceré oblasti. Taxikári, obchody bez potravín, ale aj gastro – to sú všetko sektory, ktoré koronakríza doslova položila na kolená. Neustále meniace pravidlá však do týchto sektorov vnáša vlnu neistoty a okrem toho musia riešiť aj iné problémy. Tým je okrem poklesu zákazníkov aj nedostatok pracovnej sily.

Niekoľko mesiacov boli zatvorení, a aj napriek tomu, že sa situácia na Slovensku zlepšila a druhá vlna je už dlhšie za nami, gastrosektor naďalej krváca. Podľa Aliancie slovenskej gastronómie im sú stále hádzané polená pod nohy. Okrem toho, že im klesol počet zákazníkov, musia robiť nepopulárne rozhodnutia, aby vôbec na trhu prežili. Alebo zdvihnú ceny, alebo, jednoducho budú musieť zatvoriť. Aliancia poukázala aj na to, že drahšie sú nielen energie, potraviny a všetky druhy vstupných surovín, ale aj pracovná sila. Tej je v súčasnosti nedostatok a gastropodniky tak musia čeliť tzv. skrytým nástrahám pandémie .

Archívne VIDEO Hlas-SD navrhuje zníženie DPH pre gastro o 5%

“Nie je tajomstvom, že už pred vznikom pandémie sme mali obrovský problém s kvalifikovanou pracovnou silou. Teraz, po druhej vlne, je však situácia niekoľkonásobne horšia. Nájsť kvalifikovanú pracovnú silu je mimoriadne náročné, nakoľko veľké množstvo ľudí, ktorí v gastre pracovali, buď prišli o prácu a stratili tak dôveru sa do tohto sektoru opäť vrátiť, alebo majú obrovské obavy z toho, že príde obávaná tretia vlna, kvôli ktorej o svoju prácu opäť prídu,” hovorí Viliam Pavlovský, prezident Aliancie slovenskej gastronómie.

Zdroj: Getty Images

Neudržateľná situácia

Otváranie gastra spôsobilo, že podniky opäť zháňajú zamestnancov, ponuka je však nízka a to sa premietlo aj na cenu pracovnej sily, čo je pre krvácajúce gastro údajne doslova neriešiteľný problém.

„Podľa analýzy J&T Banky aktuálne rastú mzdy zamestnancov v gastro sektore o 20 % až 40 %, čo je z dlhodobého hľadiska absolútne neudržateľné. Podniky sa totiž ešte stále snažia vysporiadať so stratami, ktoré im vznikli za viac než 220 dňové obdobie obmedzeného podnikania počas druhej vlny pandémi. Celý gastro sektor je postavený na ľudskej práci. Už teraz v niektorých prípadoch tvorí 40 % až 50 % celkových nákladov, a tento objem sa ešte len bude rapídne zvyšovať,” približuje problémy v gastro sektore Pavlovský. Ako dodáva, mnohí zo zamestnancov museli po vypuknutí koronakrízy znížiť svoje platy aj o 30 percent, čím sa im prehlbovali dlhy, ktoré teraz musia platiť. Aj z toho dôvodu čelia zamestnanci v gastrosektore obrovskej neistote.

Zdroj: Gettty Images

Jediná účinná vakcína

Podľa Pavlovského je jedinou možnosťou, ako zachrániť gastrosektor pred cestou do pekla, je, aby ostala znížená sadzba DPH. Ak sa hovorí o vakcínách, ktoré nás majú ochrániť pred koronavírusom, tak práve znížená DPH je to jedinou vakcínou pre gastrosektor.

“Na otázku, kedy znížená sadzba DPH vojde konečne do platnosti, stále nemáme žiadnu odpoveď aj napriek tomu, že neustále rokujeme s viacerými kompetentnými. Odklad tohto kroku je však veľkou škodou, pretože už počas uplynulých dvoch mesiacov mohli gastro podniky tvoriť hodnotu nielen pre štát, ale zároveň si mohli časť obratu ponechať na sanovanie strát a na to, aby dokázali vôbec prežiť,” vysvetľuje Pavlovský.Poukazujú však aj na pretrvávajúci problém, s ktorým bojujú už dlhé mesiace – a to je nedostatočná komunikácia so štátom, ktorá doslova zlyháva.

Zdroj: Getty Images

“Je veľmi smutné, že aj napriek vážnosti situácie je komunikácia smerom od vlády k sektoru aj naďalej zlá a veľmi neefektívna. Príkladom je aj príprava opatrení na očakávanú tretiu vlnu, ktorými vláda opäť zamedzuje vstup do prevádzok, čím automaticky obmdzuje aj ich podnikanie. Žiadny z týchto krokov však nijako nekonzultuje priamo so sektorom, čím sa ani len nesnaží hľadať určitý konsenzus. Práve informácie pochádzajúce zvnútra sektora totiž považujeme za tie najcennejšie a len s nimi dokážeme spoločne vytvoriť také podmienky, ktoré podnikom umožnia prežiť, čo najslobodnejšei podnikať a vytvárať tak hodnotu nielen pre štát, ale aj pre seba a svojich zamestnancov,” dodáva na záver Pavlovský.