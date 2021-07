Šéf diplomacie poďakoval zaočkovaným: Oni nekričia do ampliónov! Rozhodujú sa na základe faktov, nie bludov

Parlament cez víkend schválil novelu zákona o ochrane verejného zdravia, podľa ktorej budú mať v čase zhoršenej situácie prístup do prevádzok či na hromadné podujatia len zaočkovaní, ľudia s negatívnych testom alebo tí, ktorí ochorenie prekonali. Kvôli námietkam koaličného hnutia Sme rodina sa koalícia dohodla na istých výnimkých, kam nezaočkovaní nebudú test potrebovať.

VIDEO Demonštranti si pred parlamentom púšťali českú hymnu

Korčok víta schválenie novely

Do potravín, drogérií, lekární a iných obchodov a služieb, ktoré zabezpečujú základné potreby nebudú nezaočkovaní potrebovať test ani v prípade zhoršenia situácie. V práci a v škole budú mať testy zadarmo, pendlerom na hraniciach postavia MOM-ky, kde im takist spravia antigénový test zadarmo. Prezidentka Zuzana Čaputová už zákon podpísala. Schválenie tejto novely víta aj minister zahraničných vecí Ivan Korčok.

Zdroj: Topky/Maarty

"Rokovania o ňom sprevádzalo obliehanie parlamentu, protesty a krik. Aj to je demokracia, kde Vás za názor nezavrú ani nestlčú. Horšie je, že tam zaznievali neuveriteľné nezmysly o dôsledkoch očkovania," napísal Korčok, ktorý to nedávno nazval tmárstvom z minulých storočí, ktoré na Slovensku zjavne pôsobí na veľkú časť spoločnosti.

Zaočkovaní nezjapú do ampliónov

Výsledkom je problém so zaočkovanosťou. Momentálne je na Slovensku zaočkovaných aspoň prvou dávkou 40 percent ľudí, druhú dávku má 35 percent. Podľa Korčoka, ale aj odborníkov a lekárov, práve zaočkovanosť rozhoduje o tom, ako budeme žiť v najbližšej dobe. "Ako sa nám podarí oživiť ekonomiku, ale áno, v mnohých prípadoch rozhodne aj o živote a smrti. Mobilizácia antivaxerov zo strany extrémistov a parlamentnej opozície nesmie prehlušiť fakt, že viac ako 40 % občanov Slovenska sa správa zodpovedne k sebe a iným," uviedol šéf diplomacie.

Zdroj: Facebook/Ivan Korčok

Stále to však nestačí na definitívne víťazstvo nad koronavírusom. "Ale je to dosť na to, aby sme sa tejto mlčiacej časti spoločnosti aspoň poďakovali. Vzniká tu totiž bizarná situácia, keď sa nemá kto zastať tých, ktorí sa dali zaočkovať. Našich 40 % + neziape do ampliónov a nespieva pri tom hymnu, len aby sa vzbudil dojem, že očkovanie je útok na štátnosť a organizovaná agresia proti národu. Chcem povedať, že "my zaočkovaní sme tu teda tiež doma!" Aj keď sme ticho. Preto moje veľké ĎAKUJEM patrí práve tým, ktorí sa rozhodujú na základe faktov, a nie bludov," dodal Korčok.