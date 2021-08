Diplomatická vojna pokračuje! Ostrý odkaz do Maďarska: Naša krajina nie je Felvidek!

Jazyk diplomatov tentoraz šéfovi našej diplomacie nestačil. Menej formálnou, no veľmi efektívnou cestou sa tak rozhodol k celej veci vyjadriť v ostrejšom duchu. Prostredníctvom statusu na sociálnej sieti pripomenul, že normálny postup v diplomacii je, že keď ide vysoký predstaviteľ štátu na návštevu, a nie je to na pozvanie prijímajúcej krajiny, dopredu povie za akým účelom a na aké podujatie.

Zdroj: wikimedia

"Okrem iného aj preto lebo hosťujúca krajina zodpovedá za bezpečnosť a zároveň je prejavom rešpektu z druhej strany dať vedieť čo tam idem robiť, v tomto prípade na Slovensko. Toto sa z maďarskej strany nestalo a až následne sme sa dozvedeli, že išlo o účasť na akcii, o ktorej naši maďarskí susedia dobre vedeli, že jej témou je otázka, ku ktorej má Vláda SR a slovenské demokratické parlamentné strany diametrálne odlišný postoj," pripomenul. V tomto prípade tak podľa neho chýbalo "aj trochu základného taktu."

V takýchto situáciách sa podľa vlastných slov vždy ohradí aj v budúcnosti. "Naša krajina nie je Felvidek ! Názov našej krajiny je Slovensko resp. Slovenská republika. Používanie názvu Felvidék zo strany maďarských štátnych predstaviteľov, nie je, diplomaticky povedané, prejavom susedskej empatie," povedal.

Zdroj: Getty Images

Lekcie dejepisu nepotrebujeme

Maďarských predstaviteľov tiež poprosil, aby prestali dávať Slovensku lekcie z dejepisu. "Pripomínam, že každý európsky národ utrpel historické krivdy a platí, že to, čo jeden cíti ako krivdu, druhý to vníma ako spravodlivosť, začiatok slobody a koniec poroby. Tak to bolo v roku 1918. Kým sa s týmto nezmierime, budú sa nám a budúcim generáciám podlamovať nohy pod bremenom zložitej európskej histórie, sami si budeme zväzovať ruky aj mysle a nebudeme schopní robiť to čo od nás vyžaduje súčasnosť a budúcnosť," pripomenul.

Poukázal tiež na to, že nikto zo Slovenska nechodí do Maďarska na pamätníky Trianonu zapaľovať naše vatry zvrchovanosti, ani prednášať plamenné reči o tom, čo pre Slovákov znamenal život do roku 1918. "Nerobíme to, lebo by to Maďarov bolelo," odkázal. "Predseda Köver mal za ostatné obdobie možnosť povedať čokoľvek priamo do očí premiérom Matovičovi, Hegerovi alebo predsedovi Kollárovi. Bol som pri tom. Neurobil to ani raz a preto nechápem, prečo to treba hovoriť NAŠIM občanom v Šamoríne," dodal.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Oficiálna nóta

V súvislosti s účasťou predsedu maďarského parlamentu Lászlóa Kövéra ministerstvo zahraničných vecí zaslalo Maďarsku diplomatickú nótu, v ktorej žiada, aby maďarská strana postupovala v zmysle zaužívaných a štandardných diplomatických postupov a vopred informovala slovenskú stranu o účele návštevy svojich štátnych predstaviteľov

"Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pripomína, že je naďalej pripravené poskytnúť štandardnú logistickú podporu oficiálnym návštevám z Maďarska, nepoväzujeme však za vhodné, že sa slovenská strana až následne dozvedá o tom, na akých podujatiach sa vysokí politickí predstavitelia Maďarska zúčastňujú na území SR. V tejto súvislosti Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí v diplomatickej nóte vyjadruje sklamanie z účasti a vyjadrení na podujatí pri odhalení pamätníka vysídleným Maďarom v Šamoríne 2. augusta 2021, ktoré neboli v duchu deklarovaného záujmu o dobré susedské vzťahy," uvádza sa v dokumente.