Poslanci schválili výhody pre ZAOČKOVANÝCH: V prípade tretej vlny však budú výnimky! Zatiaľ sa nič nemení

Na piatkovej mimoriadnej schôdzi sa očakávalo, že priebeh bude relatívne hladký aj napriek námietkam opozície. Boris Kollár však opäť nesklamal a pred novinárov sa postavil s výhradami a jasným stanoviskom. Hnutie návrh zákona nepodporí. Po trojdňovej debate však koalícia dospela k dohode, ktorú odprezentovali šéfovia koaličných klubov spolu s premiérom a ministrom zdravotníctva. Čo to vlastne znamená?

VIDEO Reakcia poslancov koaličných strán a ministra zdravotníctva s reakciou na schválenie novely zákona o zvýhodnení očkovaných ľudí

Koalícia dosiahla dohodu

Z novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vyplýva, že Úrad verejného zdravotníctva bude môcť pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz. Ten informuje, či osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, negatívne testovaná alebo ochorenie prekonala. Za návrh bolo 77 zo 133 prítomných poslancov, 55 bolo proti a jeden nehlasoval.

VIDEO OĽaNO a Sme rodina sa dohodli: Nezaočkovaní nebudú platiť za testy! Kotlebovci sa vzbúrili

Tento zákon začne platiť v prípade, keď sa epidemiologická situácia na Slovensku opäť zhorší. Proti tomuto zákonu však okrem hnutia Sme rodina protestovala aj opozícia, ale aj ľudia pred parlamentom. Koalícia nakoniec prijala dohodu, ktorá umožnila isté výnimky pre nezaočkovaných.

V prípade, ak príde tretia vlna:

- zamestnanci sa nebudú musieť chodiť testovať, otestujú sa sami, bezplatne priamo u svojho zamestnávateľa,

- deti sa takisto otestujú samy bezplatne a priamo v škole,

- do obchodov (potraviny, drogérie, lekárne, výdajne zdravotníckych pomôcok či iné služby potrebné pre splnenie základných životných podmienok) nebudú potrebné testy,

- pre pendlerov sa zriadia MOM-ky priamo na hraniciach, kde budú môcť získať antigénový test zadarmo.

Nezaočkovaní budú potrebovať test do prevádzok alebo na hromadné podujatia

Antigénový test by mal platiť 48 hodín. Pôjde o testy, ktoré si budú môcť pracujúci a školáci urobiť sami urobiť výterom zo začiatku nosa a nie z nosohltana ako pri doterajších antigénových testoch. Potvrdenie sa síce vydávať nebude, no pozitívnych by nemali pustiť do školy, práce či cez hranice. Ako presne má testovanie v práci a školách vyzerať, ešte nie je jasné.

Pôvodný návrh hovoril o tom, že nezaočkovaní budú potrebovať potvrdenie o negatívnom teste v prípade zhoršenej situácie všade. Podľa nového schváleného zákona tak platia výnimky uvedené vyššie. Nezaočkovaní však budú potrebovať potvrdenie o negatívnom teste na vstup do prevádzok, kde sa podávajú nápoje a jedlo, do kaderníctiev, obchodov s oblečením, fitnescentier a podobne, ako aj na hromadné podujatia a všetky ostatné miesta mimo výnimiek.

V takýchto prípadoch budú antigénové testy za poplatok, zatiaľ sa hovorilo o piatich eurách. Robiť ich budú nemocnice a momky a budú platiť 48 hodín. Testovaní dostanú potvrdenie o výsledku, takže ho budú môcť použiť pri vstupe do viacerých prevádzok v priebehu jeho platnosti.

Zatiaľ sa nič nemení

Neobmedzený vstup do prevádzok, aj napriek zhoršenej situácii, budú mať ľudia s potvrdením o očkovaní proti koronavírusu (podľa definície plne zaočkovanej osoby), ľudia s dokladom o prekonaní ochorenia alebo ľudia s negatívnym testom.

Zdroj: Topky/Maarty

Touto novelou zákona sa však zatiaľ nič nemení. "Je to len príprava, aby sme mohli udržať v prevádzke wellness centrá, reštaurácie, aby mohol fungovať šport a umožnili sme ľuďom chodiť do kostolov aj v prípade zhoršenia situácie," skonštatoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Novelu musí schváliť prezidentka

"Zohľadnenie očkovania pri povolení využívania istých služieb týmto obyvateľom (oproti neočkovaným) aj počas pandémie musí byť upravené primárne zákonom (aspoň vo všeobecnej rovine). Bez zákonného splnomocnenia (na takéto zohľadnenie) pri súčasnej zákonnej úprave ÚVZ SR nesmie vydať takúto vyhlášku zohľadňujúcu očkovanie ako 'priepustku' k službám," argumentovali predkladatelia.

Legislatíva hovorí o zavedení možnosti zohľadňovať očkovanie proti ochoreniu COVID-19 pri prijímaní protipandemických opatrení ÚVZ. Zaočkovaní ľudia, tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, a negatívne otestovaní ľudia by mohli po preukázaní sa COVID preukazom využívať „naplno“ služby prevádzkovateľov, ktoré budú inak v rámci protipandemických opatrení obmedzené. Novelu ešte musí podpísať prezidentka Zuzana Čaputová.