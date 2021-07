KORONAVÍRUS Konečne máme na dosah čísla účinnosti: Takto bojujú vakcíny podávané u nás s delta variantom!

Vakcíny od fitmy Pfizer/BioNTech sú podľa Čekanom citovanej štúdie účinné na 88% a vakcíny od spoločnosti AstraZeneca majú byť účinné na 67% proti delta variantu. "Toto je nová štúdia z prestížneho medicínskeho časopisu The New England Journal of Medicine, ktorá hovorí: Účinnosť po jednej dávke vakcíny (BNT162b2 (Pfizer/BioNTech) alebo ChAdOx1 nCoV-19 (AstraZeneca)) bola nižšia u osôb s variantom delta (30,7%) ako u osôb s variantom alfa (britský variant B.1.1.7) (48,7%). Pri vakcíne BNT162b2 bola účinnosť dvoch dávok 93,7% u osôb s variantom alfa a 88,0% u osôb s variantom delta. Pri vakcíne ChAdOx1 nCoV-19 bola účinnosť dvoch dávok 74,5% u osôb s variantom alfa a 67,0% u osôb s variantom delta," popisuje najnovšie správy o vakcína vedec Čekan.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Čekan ku statusu prikladá aj grafický návrh priamo zo štúdie, ktorý znázorňuje tieto poklesy a rozdiely. Z toho nakoniec usúdil záver, že: "Po podaní dvoch dávok vakcíny boli pri variante delta zaznamenané iba mierne rozdiely v účinnosti vakcín v porovnaní s variantom alfa. Absolútne rozdiely v účinnosti vakcíny boli výraznejšie po podaní prvej dávky. Toto zistenie podporuje dôležitosť dvoch dávok vakcín u zraniteľnej populácie," myslí si Čekan.

Zdroj: nejm.org

"Zistili sme, že absolútny rozdiel v účinnosti vakcíny proti symptomatickému ochoreniu pri jednej dávke vakcíny s variantom delta v porovnaní s variantom alfa bol približne 12 až 19 percentuálnych bodov. Rozdiely v účinnosti vakcíny po dvoch dávkach však boli malé. To bol prípad vakcín BNT162b2 aj ChAdOx1 nCoV-19," uvádza sa priamo vo zverejnenej štúdii.