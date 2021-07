Ďalší problém Matovičovej "atómovej bomby": Nahnevaný Čekan a sklamaní ľudia

BRATISLAVA - Atómová bomba zlyhala a pre ľudí to znamená veľký problém. Reč je o antigénových testoch, ktoré odhalili pozitívnych ľudí na koronavírus. Tí totiž dopadli na tvrdú zem - digitálny COVID pass im totiž ich pozitívny výsledok neakceptuje.

Na všetko upozornila sledovateľka vedca Pavla Čekana na sociálnej sieti. „Dobrý deň pán Čekan, stalo sa vám, alebo niekomu v okolí toto, že ste prekonali COVID, ale nemôžu vám vystaviť COVID pass, lebo ste boli detegovaný Ag-testom?,“ pýta sa Simona na profile Pavla Čekana pod príspevkom k očkovaniu. Spolu s upozornením pripojila aj odpoveď, ktorú z Národné centra zdravotníckych informácií. V nej Simone píšu, že Európska únia neakceptuje pozitívny antigénový test ako dôkaz prekonania koronavírusu. „Akceptovaný je iba pozitívny PCR test nie starší ako 180 dní. Z toho dôvodu Vám nie je možné vydať Digitálny COVID preukaz EÚ o prekonaní ochorenia COVID-19,“ odpovedali Simone z NCZI. Simona je už v súčasnosti očkovaná, avšak pre tých, čo očkovaní nie sú, to môže znamenať obrovský problém.

Zdroj: FB / Pavol Cekan

Na jej otázku jej odpovedal priamo Pavol Čekan, ktorý tvrdí, že tento problém nemal. Poukázal však nato, že naň upozorňoval už od októbra „Všade som hovoril, že každý pozitívny Ag testom musí byť pretestovaný aj PCR. Za to som si vyslúžil kritiku vtedajšieho premiéra. A teraz tu máme tento problém,“ konštatoval Čekan s tým, že ho to veľmi štve a mrzí. Ako dodal, pri antigénových testoch je možnosť falošnej pozitivity a aj to je dôvod, prečo po pozitívnom teste nasleduje pretestovanie PCR testom. „Áno, ak ste mali pozitívny Ag test, je možné, že ste žiaden COVID-19 nemali,“ uzavrel s tým, že ho vtedajší premiér Igor Matovič nazýval prívlastkami ako múdrosráč, kuvik a podobne.

Zdroj: FB / Pavol Cekan