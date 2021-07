Drsné slová Sabaku o protestujúcich proti očkovaniu: Sú obeťou ch**púňov bez chrbtovej kosti a svedomia!

Stovky protestujúcich proti očkovaniu a opatrniam voči ochoreniu Covid-19 sa zhromaždili pred parlamentom, keď sa rozhodovalo o tom, či v prípade zhoršenia sa situácie, budú mať očkovaní na Slovensku výnimky. Dav bol miestami agresívny a napadli aj televízny štáb, na policajtov hádzali vajíčka či ich oblievali kečupom.

Demonštrantov prišli podporiť aj poslanci Kotlebovej Ľudovej strany Naše Slovensko. Pred davom rečil aj podpredseda Smeru Ľuboš Blaha, ale postavil sa pred nich aj líder Hlasu Peter Pellegrini, ktorého dav vypískal. Infektológ Peter Sabaka si na sociálnej sieti nedával servítku pred ústa a poslancom odkázal tvrdé slová.

"Slovensko nie je pár stovák pomýlených zmanipulovaných ľudí pred parlamentom. Aj tí sa iba stali bábkami a obeťami pár bezcharakterných chrapúňov bez chrbtovej kosti a svedomia, ktorí su ochotní vymeniť ľudské životy a utrpenie za pár rokov na slobode a miesta pri koryte. Navyše im pori tom ochotne sekundovali ich antisystémoví "odborníci", ktorí za smrť tisícov ľudí zasa vymenili 5 minút vlastnej slávy. Ani neviem ktorí z nich sa mi hnusia viac," napísal Sabaka.

Delta zabíja viac, ak nie rovnako

Sabaka pripomenul aj to, že delta variant koronavírusu nie je menej smrteľný ako jeho predchodcovia aj napriek tomu, že príznaky sa môžu podobať len nádche.

"Delta zabíja rovnako ak nie viac ako korona čo sme tu mali v zime. Na začiatku sa môže podobať na prechladnutie ale po týždni môže prerásť do zlyhania pľúc. Koronavírus tu bude ešte dlho a utiecť sa mu nedá. Každý jeden sa s ním skôr či neskôr stretne. Ide len o to či bude imúnný alebo nie. Očkovanie chráni aj proti delte. Na 88% pred chorobou, na 96% pred tažkým priebehom a na 99% pred smrťou. Nenechajte sa oklamať tými, čo vravia že nefungujú, lebo v UK alebo Izraeli končia v nemocnici rovnako aj očkovaní. Je to jednoduchý matematický "trik" a ukážte, že ste múdrejší a neskočte im na to," dodal Sabaka s tým, že očkovanie je bezpečné.