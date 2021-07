Budú mať zaočkovaní výhody? Medzi poslancami to vrie: FOTO Kotleba si s respirátorom poradil po svojom

Zdá sa, že protestujúcich tentokrát polícia zvládla a k budove ich nepustila. Aj napriek tomu sa tam stretli stovky ľudí, ktorí protestujú proti tomu, aby mali zaočkovaní výhody. Hlasovanie o zákone, ktorý by to v prípade tretej vlny umožňoval, malo byť o 11-tej hodine, no opäť sa predĺžilo. Medzi poslancami to totiž vrie a niektorí sú tvrdo proti takýmto opatreniam.

Záporné hlasy sa ozývajú najmä v opozícii medzi poslancami strany Hlas, Smer či Kotlebovej ĽSNS. Práve Marian Kotleba je hlasným odborcom rúšok, opatrení a očkovania. A to dokázala aj v parlamente. Ako sme už uňho zvyknutý, rúško či respirátor nosí zásadne pod nosom. Najnovšie sa však vynašiel oveľa kreatívnejšie a respirátor si v dolnej časti rozstrihol. Kotlebovci namietajú riziká vakcíny, hovorili o očkovacej totalite. Koaliční poslanci sa im snažili vysvetliť, že riziko vírusu je vyššie ako riziká pri očkovaní.

Zdroj: Topky/ Maarty

Po skončení 35. schôdze by sa malo začať ďalšie mimoriadne rokovanie, na ktorom má minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) čeliť opozičnému pokusu o odvolanie. Schôdzu inicioval Smer-SD. Otázne je, či ju koalícia podporí a či bude plénum uznášaniaschopné.