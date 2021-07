Pokrytectvo Ľuboša Blahu? Milana Lasicu posielal pohnúť lenivým zadkom! Po smrti ho vychválil

Milan Lasica bol krátko pred smrťou aj tvárou policajnej kampane

Smrť Milana Lasicu zarmútila množstvo jeho hercekých kolegov, divákov, ale aj politikov. Posledné slová mu venovala aj prezidentka Zuzana Čaputová či predseda parlamentu Boris Kollár. Na sociálnej sieti sa vyjadril aj opozičný politik, podpredseda Smeru Ľuboš Blaha. Ten je známy svojim štipľavým slovníkom, no tentoraz Milana Lasicu vychválil a prirovnal, dokonca, k jeho starému otcovi.

"Pamätám si ho ako dieťa. Svojim sarkazmom mi pripomínal môjho deda - mal podobný šibalský pohľad. A podobný humor. Taká tá láskavá irónia a štipľavý sarkazmus. Pamätám si ho najmä z čias, keď som vyrastal. A to boli časy Československej socialistickej republiky. Možno to znie čudne, ale po roku 89 som ho akosi prestal evidovať, začal som sa venovať filozofii a hlbším veciam a na Markízu nejako neostal čas - a tak mi ostane vrytý skôr z detských čias," napísal Blaha. Na tom by nebolo nič zvláštne, ak by si ľudia nepamätali, že to nie je tak dávno, čo Lasicu posiela pohnúť "lenivým zadkom".

Zdroj: FB/Ľuboš Blaha

"Jedna vec sa predsa len rieši. Herci a umelci. To je priorita - tak aspoň vyhlásila nová ministerka kultúry za OĽaNO Milanová. Keďže herci vyfňukávajú, že chcú pomoc od štátu, vláda im samozrejme pomôže - Milan Lasica totiž potrebuje nový klavír do svojej haciendy a Zuzana Fialová si chce zaplatiť stylistu, aby jej luxusný byt zariadil v štýle hygge. Ach, zachráňme ich, zbohatlíkov, lebo náhodou budú musieť pohnúť svojimi lenivými zadkami a konečne niečo robiť pre spoločnosť," napísal Blaha minulý rok v marci.

Zdroj: FB/Ľuboš Blaha

Blaha sa bráni

Poslanec Ľuboš Blaha neskôr večer napísal opäť prispevok, v ktorom tvrdí, že nerozumie tomu, prečo sú jeho vyjadrenia brané ako pokrytecké.

"Ešte teraz si pretieram oči. Odkedy je preboha nemorálne vyjadriť sa v dobrom o zosnulom? Mňa rodičia učili, že o mŕtvych sa hovorí v dobrom. A tak prirodzene nebudem po smrti významného herca písať o tom, že som s ním politicky v ničom nesúhlasil, ale vyzdvihnem to, čo som si na ňom vážil. Hovorí sa tomu tiež slušnosť. Zdvorilosť. Rešpekt. Podľa médií je to vraj pokrytectvo. Oni nás normálne ženú do čírej nenávisti. Nechcú, aby sme sa zmierili ani po smrti. Nechcú, aby sme ukázali, že pri majestáte smrti musia ísť nezhody bokom. Nie, nechcú to. Oni potrebujú krv," napísal Blaha.

Zdroj: FB/Ľuboš Blaha