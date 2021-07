Odišla LEGENDA: Politici spomínajú na Milana Lasicu (†81)! Zomrel tak, ako žil... s piesňou v srdci

"Dnes nás navždy opustil majster humoru a satiry, Milan Lasica. Úprimnú sústrasť rodine a priateľom. Česť jeho pamiatke. Nikdy nezabudneme," uviedlo ministerstvo kultúry s tým, že ku kondolovaniu sa pripojila zvlášť aj samotná ministerka kultúry Natália Milanová . "Je mi zaťažko napísať čokoľvek, čo by vyjadrilo ten ťaživý pocit, že nás opustil skutočný majster slova, ktorý aj mučenie španielskou čižmou vedel podať s úsmevom. Budete nám všetkým chýbať majstre. Veľmi," zakončila status Milanová.

Zdroj: Facebook/Natália Milanová - ministerka kultúry

Na Lasicu však spomínajú aj mnohí ďalší politici.

Mám pocit, akoby sa zastavil čas, píše prezidentka

Úmrtie veľmi silno zasiahlo aj hlavu štátu Zuzanu Čaputovú . "Keď zomrie niekto, kto sa nás svojím životom dotýkal, mám pocit, akoby sa na chvíľu zastavil čas a svet už nebude taký istý," píše zarmútená prezidentka Čaputová, ktorá dokonca pridala aj nedávnu spoločnú fotografiu z jeho 80. narodenín.

Zdroj: Facebook/Zuzana Čaputová

"Slovensko stratilo jednu z najvýraznejších osobností nášho kultúrneho a verejného života, ale dielo Majstra Lasicu zostáva s nami," pokračuje prezidentka.

Slovensko prišlo o ďalšiu legendu

Slovensko, žiaľ, prišlo o ďalšiu legendu kultúry, uviedol premiér Eduard Heger . Pozostalým vyslovil úprimnú sústrasť. "Jeho celoživotné dielo je jasným dôkazom toho, že žiaden režim nemá takú moc, aby zastavil kreativitu, smiech a priateľstvo. V ťažkých časoch cenzúry hľadali spoločne s Júliusom Satinským cesty, ako povzbudiť ľudí," podotkol premiér na sociálnej sieti.

Zdroj: Facebook

Dodal, že Milan Lasica bol nadaný herec, spevák i autor, pričom jeho jedinečný humor a satira sprevádzali mnohé generácie. "Milan Lasica, budete nám veľmi chýbať," doplnil Heger.

Patril tak trochu každému

"Slovensko prišlo o jednu z najväčších osobností kultúrneho a spoločenského života," uviedli na sociálnej sieti Národnej rady SR. Na Lasicu spomína aj šéf parlamentu Boris Kollár . "Už ako malý chlapec som chodil do divadla na Lasicu a Satinského. Keď ich dávali na ČST, všetci sedeli pred televízorom... my sme ho poznal všetci, bol súčasť našich obývačiek, prinášal radosť, humor, ale aj kritický pohľad na komunistickú politiku. Patril tak trochu každému, bol ako rodina," napísal.

Zdroj: Facebook

Korčok už nenachádza slová

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok nenachádza slová po úmrtí Lasicu. "Každému je jasné, čo sa stalo. Všetci jeho obdivovatelia aj kritici uznávajú, že nás opustila výnimočná osobnosť, všestranný umelec a pre mňa hlavne človek s veľkou váhou hlasu a názoru na politiku a stav spoločnosti," tvrdí Korčok, ktorý sa s Lasicom poznal aj osobne.

Zdroj: Facebook/Ivan Korčok

Zomrel tak, ako žil...

Šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová podotkla, že Milan Lasica zomrel tak, ako žil. "S piesňou v srdci a na doskách, ktoré znamenajú svet. Ďakujeme Milan Lasica za všetko, za to, že vďaka Vám boli naše životy veselšie a radostnejšie," odkázala na sociálnej sieti.

Zdroj: Facebook

Mali sme pocit, že tu bude večne

Ku kondolovaniu sa pridal aj minister školstva z SaS Branislav Gröhling , ktorý povedal, že väčšina Slovákov by si pri Lasicovom mene myslela, že tu bude navždy. "V noci ale odišiel priamo z pódia, keď vystupoval v Štúdiu L+S. Bol to človek, ktorého práca presahovala generácie, humorista, textár, spisovateľ, režisér. Mal neskutočný talent pobaviť ľudí a glosovať na akúkoľvek tému s ľahkosťou a noblesou," píše minister.

Zdroj: Facebook/Branislav Gröhling - Vzdelanie je budúcnosť krajiny

Pridal sa aj Gröhlingov stranícky šéf a minister hospodárstva Richard Sulík , ktorý na Lasicu podľa vlastných slov nikdy nezabudne.

Zdroj: Facebook/Richard Sulík

Ďakujeme za všetko

"Vyjadrujeme úprimnú sústrasť celej rodine a blízkym. Česť jeho pamiatke," uviedlo na sociálnej sieti hnutie Sme rodina. "Ďakujeme za všetko," zdôraznila strana SaS . "S hlbokým zármutkom sme prijali správu o náhlom úmrtí nášho národného umelca Milana Lasicu. Hnutie OĽaNO vyjadruje úprimnú sústrasť jeho najbližšej rodine a pozostalým," uviedlo hnutie OĽaNO v stanovisku.

Zdroj: Facebook

Životné dielo Milana Lasicu zostane už navždy inšpiráciou pre ďalšie generácie. Vedel nás vždy potešiť svojím inteligentným humorom, nadhľadom aj satirou. "Je to smutná správa nielen pre kultúrnu obec, ale pre celé Slovensko. Bol to nenahraditeľný herec, spevák, televízny tvorca a komik. Spolu s Júliusom Satinským priniesli do našej spoločnosti intelektuálny a satirický pohľad na svet, čím sa navždy zapísali do dejín slovenského humoru," uviedol predseda Výboru pre kultúru a médiá Kristián Čekovský .

So stručným statusom sa pridal aj predseda parlamentného klubu OĽaNO Michal Šipoš .

Zdroj: Facebook/Michal Šipoš

Europoslanec Peter Pollák za OĽaNO sa smutnú správu dozvedel zrejme až dnes ráno.

Zdroj: Facebook/Peter Pollák

Podľa predsedu Hlasu-SD Petra Pellegriniho sa Milan Lasica navždy zapísal do panteónu osobností slovenskej kultúry. "Jeho neopakovateľný humor, nadhľad a schopnosť pomenovať veci pravými slovami neboli len jedným zo symbolov slovenskej kultúry, ale aj osobným bojom za slobodu. Zbohom, pán Lasica, Slovensko Vaším náhlym odchodom utrpelo obrovskú stratu," zdôraznil.

Zdroj: Facebook

Pridal sa aj podpredseda Hlasu-SD a exminister pre informatizáciu Richard Raši . Aj on sa poznal s Lasicom osobne.

Zdroj: Facebook/Richard Raši

Svojím humorom sa dokázal prihovoriť niekoľkým generáciám

Bratislavský primátor Matúš Vallo poukázal na to, že je málo ľudí, ktorí sa svojím humorom dokázali prihovoriť niekoľkým generáciám. "Ktorí aj v ťažkých časoch dokázali priniesť nádej, že raz možno bude lepšie. Ktorí obstáli na mnohých hodnotových križovatkách. Z ktorých vyžarovala ľudskosť v každej situácii. Ktorých ľudia mali radi za to, čím sú. Milan Lasica bol jedným z mála a správa o jeho smrti ma nesmierne zasiahla," napísal Vallo s tým, že s odchodom Milana Lasicu odchádza aj kus jeho života.

Zdroj: Facebook

Bol to fenomén

Aj člen strany Za ľudí Juraj Šeliga si zaspomínal na jednu z najväčších osobností Slovenska. "Slovenský kultúrny a verejný život po dnešnom večere už nebude rovnaký. Opustil nás skvelý a jedinečný Milan Lasica," napísal.

Zdroj: Facebook

"Bol pre mňa zjav, fenomén, každý jeho text som hltal, jeho piesne sme si púšťali na posedeniach s priateľmi, jeho filmy pozerali s radosťou. V jednom zo svojich rozhovorov povedal - “Kvalitný humor kultivuje automaticky. Hovorím o humore, nie o veselosti.” Bol to práve jeho jedinečný humor, ktorý ukazoval pochopenie pre slovenské reálie a kultivoval," napísal Šeliga.

Prečítajte si reakcie ďalších politikov:

"R.I.P Maestro Milan Lasica... Odišiel akoby jeden celý svet... um a veľa rozumu v ňom," napísal predseda Trnavského samosprávneho kraja a bývalý poslanec parlamentu Jozef Viskupič. "Veľký život a veľký štýl mal," dodal.

Zdroj: Facebook

Pár slov dodal aj exminister obrany z čias vlády Ivety Radičovej Ľubomír Galko . "Opustil nás na mieste, ktoré mal zo všetkých najradšej - v Štúdiu L+S. Maestro Milan, už ste opäť s Julom," píše zronený Galko.

Zdroj: Facebook/Ľubomír Galko

Smútok vyjadril aj nový podpredseda SaS a štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus .

Zdroj: Facebook/Martin Klus

Smúti aj líder Dobrej voľby a exminister zdravotníctva Tomáš Drucker .

Zdroj: Facebook/Tomáš Drucker

S Lasicom sa lúči aj Erik Tomáš z Hlasu-SD.

Zdroj: Facebook/Erik Tomáš

Humorista, dramatik, prozaik, textár, herec, režisér, moderátor a spevák Milan Lasica mal v nedeľu odpadnúť na výročnom koncerte Bratislava Hot Serenaders, pričom sa ho už nepodarilo oživiť.