Toto nemôže byť on: Exminister Galko ako mladé ucho, RETRO fotka, na ktorej by ste ho takmer nespoznali!

archívne video

Nostalgia a účes na vrabca

"Strašne ten čas letí, dnes je to 32 rokov. Sebakriticky musím uznať, že to boli so mnou aj daždivejšie dni, ale potom vždy vyšlo slnko a stále sme tu a držíme spolu," zaspomínal si nostalgicky exminister obrany Ľubomír Galko, ktorý zverejnil svadobné fotky, na ktorých pózuje so svojou manželkou.

Galka by ste na fotke s účesom na vrabca a výrazom vystrašeného mladíka zrejme len tak nespoznali. :-)

"Čaute rodičia, všetko najlepšie k vášmu výročiu svadby, hlavne k tomu, že ste sa za tie roky ešte neprihlušili."... Posted by Ľubomír Galko on Thursday, November 17, 2022

Manželka sa vôbec nezmenila, zalichotil jej Galko

Galko však predsa len ešte pridal jeden komentár. "Rozdiel medzi tými rokmi rozoznáte na fotkách buď u mňa, lebo na mne sa zub času podpísal. Alebo na Danke, ktorá je pre mňa prírodným úkazom, lebo furt vyzerá ako taká juniorka, to poznáte podľa toho, že pred tými 32 rokmi mala na hlave korunku a mala biele šaty," skonštatoval na margo svojej polotičky.