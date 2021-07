MIMORIADNE Zomrel bývalý politik Jaroslav Paška (†67)

Informáciu o úmrtí expolitika na sociálnej sieti zverejnila jeho rodina. "S neopísateľnou bolesťou v srdciach si Vám dovoľujeme oznámiť, že dnes nás navždy opustil náš manžel, otec, syn a brat Jaroslav Paška," uviedli na jeho facebookovom profile.

KTO V SRDCIACH ŽIJE – NEZOMIERA ... (František Hrubín) S neopísateľnou bolesťou v... Posted by Jaroslav Paška on Thursday, July 15, 2021

Jaroslav Paška patril k dlhoročným členom Slovenskej národnej strany, do ktorej vstúpil už po jej obnovení v roku 1990. Zastával v nej aj funkciu podpredsedu. V rokoch 1993 až 1994 bol ministrom školstva v druhej vláde Vladimíra Mečiara. Bol tiež poslancom Národnej rady SR a to nepretržite od roku 1994 až do roku 2009. Do poslaneckých lavíc sa vrátil po voľbách v roku 2016 a mandát zastával až do roku 2020. V rokoch 2009 až 2014 pôsobil ako europoslanec.

Na jeho úmrtie zareagovala aj politická scéna. Predseda parlamentu Boris Kollár uverejnil status, v ktorom tvrdí, že správe nemôže ani uveriť.

Smutna sprava. Ani uverit tomu nemozem. Je mi to velmi luto.Jaro bol kolega bojovnik za narodne a konzervativne hodnoty. Vzdy stal na strane narodnych zaujmov. Cest jeho pamiatke Posted by Boris Kollár on Thursday, July 15, 2021

Slová sa ťažko hľadali aj predsedovi SNS Andrejovi Dankovi. "Desať rokov sme stáli bok po boku. Nemal som politicky bližšieho priateľa. Bol to jeden úžasne dobrý človek, úprimný a priateľský. Vyjadrujem úprimnú sústrasť rodinke v mene SNS a jej členov. Jaro náš, lúčime sa s tebou," uviedol.

Ťažko sa mi hľadajú slová. Prepáčte, som úplne mimo. V podvečer nás opustil náš 1. podpredseda Jaroslav Paška. Desať... Posted by Andrej Danko - predseda SNS on Thursday, July 15, 2021

Rodine a všetkým blízkym vyjadril sústrasť aj rezort školstva, ktorý Paška v minulosti viedol. "So zármutkom sme prijali správu, že zomrel Jaroslav Paška. Politik, ale aj minister školstva na prelome rokov 1993/1994 zomrel vo veku 67 rokov," napísali.