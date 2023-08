Vdova po Jaroslavovi Paškovi († 67): Dostala sa k pitevnému protokolu! Veľká kritika legislatívy, takto sa jej to nakoniec podarilo

(Zdroj: Gettyimages.com, SITA/Diana Černáková)

BRATISLAVA – Strastiplná cesta za citlivými, no dôležitými dokumentmi. Vdova po politikovi Jaroslavovi Paškovi († 67) Juliana sa chcela dostať k jeho pitevnému protokolu takmer dva roky. Na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou podala podľa vlastných slov štyri podania, no úspešné bolo až to posledné. Získať kópiu pitevného protokolu nie je totiž na Slovensku tak jednoduché.