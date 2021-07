Lengvarský na rovinu: TU môže pomôcť finančná motivácia k vyššej zaočkovanosti

„Myslím si, že navrhovaná finančná motivácia môže v týchto regiónoch veľmi pomôcť,“ vyhlásil Lengvarský v uplynulom týždni počas hodiny otázok v parlamente v súvislosti s nízkou mierou zaočkovanosti v rómskych komunitách. Parlament schválil očkovaciu lotériu i sprostredkovateľský bonus, ktoré majú motivovať ľudí k očkovaniu.

Nezisková organizácia Zdravé regióny podľa ministra pomáha v komunitách. „My presne nemáme počet zaočkovaných Rómov, pretože ich neevidujeme ako Rómov. To znamená, že evidujeme počet celkových ľudí, ktorí sú zaočkovaní v obciach, ale podľa odhadov Zdravých regiónov, ktoré tam aktívne pôsobia, je v súčasnosti zaočkovaných zhruba desať percent,“ informoval.

Očkujú sa hlavne tí, ktorí pracujú v zahraničí, niektorí z nich už prídu zaočkovaní zo zahraničia. Dôvodom nízkej zaočkovanosti sú podľa Lengvarského hoaxy a rôzne mýty, ktoré sa medzi Rómami šíria. Ďalším dôvodom je vyhýbanie sa lekárom. „Oni celkovo neradi navštevujú lekára a neradi sa teda podrobujú hocijakým lekárskym vyšetreniam a cítia sa zdraví,“ pripomenul s tým, že vo vnútri týchto komunít je potrebné veľmi výrazne pracovať.

Vladimír Lengvarský Zdroj: Topky - Vlado Anjel

V marginalizovaných komunitách sa podľa ministra očkuje v centrách a tiež cez výjazdové očkovanie v obciach. Návrh europoslanca Petra Polláka, aby s očkovaním v týchto komunitách pomáhali ozbrojené sily, by sa dal podľa neho chápať ako segregovanie. „Prikročili sme skôr k variantu, že každá komunita je súčasťou nejakej obce. Aby sa predišlo segregovaniu alebo používaniu ozbrojených síl na takéto účely, dohodli sme sa so starostami a s vyššími územnými celkami, že pokiaľ budú organizovať v obci očkovanie, zahrnú do toho aj marginalizované rómske komunity,“ priblížil minister. Predísť sa tým má pochybnostiam o tom, aké vakcíny sa použili.