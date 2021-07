Odborník o vládnej roztržke kvôli OČKOVANIU: Zákon je v poriadku! Je to politika, nie vydieranie ľudí

Novým návrhom zákona, ktorý je podľa slov šéfa rezortu zdravotníctva Vladimíra Lengvarského právnou prípravou, by sa vstup do prevádzok a na hromadné podujatia podmienol tým, či je človek zaočkovaný, alebo nie. Ostatní okrem výnimiek by si museli zaplatiť test. Podľa opozície a časti koalície je to diskriminácia nezaočkovaných.

Pozitívna diskriminácia

Je teda takýto návrh v poriadku? Lengvarský uviedol, že z právneho hľadiska je v poriadku. Vyplynulo to z dikusie s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou. Podľa politológa Radoslava Štefančíka je to v poriadku. "Na Slovensku poznáme pojem pozitívna diskriminácia a výhody pre zaočkovaných by mohli byť spôsobom, ako sa čo najrýchlejšie vrátiť k normálnemu životu," uviedol pre Topky.

Podľa politológa by sme však nemali zosmiešňovať ľudí, ktorí k očkovaniu pristupujú opatrne. "To by mohlo viesť ešte k väčšej polarizácii spoločnosti a nárastu sympatií v antisystémové strany," uviedol. Nermyslí si však, že je to vydieranie ľudí, prikladanie zbrane k hlave či polarizácia spoločnosti tak, ako to tvrdilo hnutie Sme rodina. "Je to čisto politika. Boris Kollár si spočítal 2+2, resp. uvedomil si, že ak jeden rok straší ľudí migrantmi, potom ich balamutí masovou výstavbou nájomných bytov, nemôže ďalší rok prezentovať politiku triezveho rozumu," skonštatoval.

Ja nie som minister

Kollár podľa Štefančíka nadbieha tým voličom, ktorí sú proti očkovaniu. "Hoci na druhej strane, je sám očkovaný. A dokonca jeden z prvých," povedal. Ministri za Sme rodina však na vláde návrh o COVID preukazoch schválili. Napriek tomu ho Boris Kollár zablokoval. "Ja nie som minister na vláde, my prijímame návrhy v parlamente," odpovedal Kollár na otázku, prečo tak urobili. Kollár hovorí, že by návrh podporili, ak by boli testy zadarmo a pandemická situácia by bola výrazne horšia.

Vznikli nové dva tábory?

To svedčí podľa Štefančíka o tom, že strana v tom nemá ako celok jasno. Na stranu Borisa Kollára sa postavil Igor Matovič, ktorý vinu zvaľuje na Richarda Sulíka a dokonca vytiahol aj pojem sociálny revolver a vníma to ako pomstu na ľuďoch. Podľa Matoviča by novela o využívaní COVID preukazov dávala ľuďom k hlave "sociálny revolver". "Si chudobný a nemáš na test? Choď sa dať očkovať," myslí si Matovič. SaS a časť Za ľudí, ktorá stojí za Máriou Kolíkovou nesúhlasí.

Pravá ruka nevie, čo robí ľavá

Reakcia Sulíka, Matoviča i Kollára podľa Štefančíka svedčí o tom, že niektorí vládni politici sa boja zobrať zodpovednosť do svojich rúk a nechcú urobiť rozhodnutie, ktoré by síce veľa ľudí naštvalo, ale zároveň by tým druhým pomohlo viac sa nadýchnuť. "Takto vyzerá politika, keď politik chce, aby bol vlk sýty, aj koza celá. Ale niekedy to vôbec nejde. Bez ohľadu na to, aby sme hľadali skutočného vinníka vo vládnom chaose vakcinačnej politiky," okomentoval politológ.

Tento stav je podľa Štefančíka dôkazom toho, že vo vláde pravá ruka nevie, čo robí ľavá. "Že vládne strany nie sú schopné zaujať spoločné stanovisko, ktoré by nepozeralo na voličské hlasy, ale vychádzalo by len a len z odporúčaní odborníkov," uviedol.

Politici nemajú robiť populárne opatrenia, ale správne

Môže tento nový zákon a "nový problém" opäť koalíciu rozdeliť či viesť k rozpadu? Napriek problému si Sulík myslí, že koalícia to vydrží a lídri sa dohodnú. Tieto dva tábory to podľa politológa nemajú jednoduché. "Riešia aktuálne mimoriadne nepopulárne otázky, ktoré polarizujú spoločnosť. Očkovacia stratégia však môže priniesť pozitívne výsledky, ktoré sa môžu prejaviť v celkovej nálade verejnosti. Nadbiehať teraz voličom, o ktorých majú záujem aj Fico, Pellegrini a kotlebovci je krátkozraké," uviedol Štefančík.

Politici by podľa politológa nemali robiť populárne opatrenia, ale správne opatrenia. "A tie správne následne urobiť populárnymi. Kollár sa rozhodol vydať sa populárnou cestou, tá však nevyzerá byť správna. Napriek tomu, že majú odlišný pohľad na pozitívnu diskrimináciu zaočkovaných, nemyslím si, že toto je téma, pri ktorej by sa vládna koalícia mohla rozpadnúť," dodal.