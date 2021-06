Branislav Zurian v otvorenom rozhovore! Obvinenie Mikulca aj hrôzy o Lučanského smrti: Bolo to strašné

archívne video

V rozhovore pre Plus7 dní okrem iného branislav Zurian spomína aj súčasného šéfa polície Petra Kovaříka a ministra vnútra Romana Mikulca. Exšéf NAKA povedal, že mu bývalý viceprezident finančnej správy Daniel Čech hovoril, že "Mikulec vraj zobral niekoľko tisíc eur za nejaký IT systém, ešte keď pôsobil vo Vojenskom spravodajstve. Čechovi to vraj povedal Imrecze".

Zurian povedal, že danú informáciu oznámil vyšetrovateľovi a nepáči sa mu, že o veci je „akosi ticho“. "Treba pripomenúť, že Dano Čech je kajúcnik a kajúcnici musia hovoriť o každej im známej trestnej činnosti," podotkol Zurian.

Zurian prezradil aj to, prečo sa rozhodol odísť z polície. "Pre tlaky. Nikto mi nedal podmienku, že keď neodídem, skončím zle. Ale od septembra minulého roka som pravidelne chodieval na pohovory k ministrovi Mikulcovi. Raz sa riešilo, že som sa vraj stretával s politikmi zo Smeru. Môžem povedať, že poznám dvoch politikov - bývalú ministerku Sakovú a súčasného ministra Mikulca. So žiadnymi politikmi som sa inak nestretol. Potom sa riešilo, že som na hausbóte v Bratislave údajne hral s podnikateľmi karty. Ani neviem, kde v Bratislave je nejaký hausbót. Alebo mali vraj stopercentnú informáciu, že pašujem cigarety z Ukrajiny a predávam ich v Poprade. Na Ukrajine som bol pred 15 rokmi. Teda vždy išlo o ľahko vyvrátiteľné veci, ale bol som pošpinený a neustále som sa musel brániť," povedal Zurian pre týždenník.

Mikulec to odmieta

Minister vnútra Roman Mikulec v minulosti už v tejto veci, rovnako ako vo všetkých ďalších obvineniach, ktoré boli súčasťou politickej objednávky po tom, ako poukázal na tunelovanie VSS, vypovedal. Uviedol to prostredníctvom hovorkyne ministerstva vnútra Barbary Túrosovej.

"Uvedené skutočnosti sa pred súd nedostali, vzhľadom na to, že vyšetrovateľ v roku 2015 vydal meritórne rozhodnutie, ktorým vec zastavil s konštatovaním, že sa skutok nestal. Roman Mikulec sa počas svojho pôsobenia vo Vojenskej spravodajskej službe stretol s Františkom Imreczem počas rokovaní o nákupe analytického sotware-u pre VSS, ktorého nákup odsúhlasila vtedajšia premiérka I. Radičová. Kategoricky odmieta, že by požadoval akýkoľvek úplatok," píše sa vo vyjadrení.

"Ak pánovi Zurianovi konkrétna osoba uviedla informácie o uvedených podozreniach, bolo jeho povinnosťou spísať úradný záznam a prideliť vec na vybavenie. Uvedené informácie mali byť riadne zadokumentované tak, aby mohli vyšetrovatelia relevantne konať. Ako verejne informoval prezident Policajného zboru Peter Kovařík, uvedené skutočnosti nie sú predmetom žiadneho úradného záznamu. V prípade, že mal pán Zurian informácie, ktoré verejne komunikoval, mal konať tak ako to ukladajú predpisy. Moja osoba bola už v minulosti viacnásobne podrobená diskreditačným spravodajským hrám. Teraz je zrejmé, že ide o to isté. Som pevne presvedčený, že OČTK neodkladne vypočujú všetky zainteresované osoby vrátane mňa, lebo svoje vyjadrenia budem prezentovať len a výlučne pred nimi, aby ich hodnovernosť nemohla byť žiadnym spôsobom spochybňovaná. Verím, že táto antikampaň voči mojej osobe sa rýchlo vyšetrí a budem mať tak ako vždy doteraz v rukách meritórne rozhodnutie OČTK, na základe ktorého sa budem brániť všetkými relevantnými právnymi spôsobmi," dodal Mikulec.

Zo smrti Lučanského sa smiali

Známe je aj to, že Branislav Zurian bol priateľ s generálom Milanom Lučanským, ktorý vo väzbe spáchal samovraždu. Jeho smrť ho hlboko zasiahla a doteraz neverí, že Lučanský spravil to, z čoho bol obvinený. "Ja tomu fakt neverím ani dnes. Každý robí chyby, ale tomuto neverím," povedal Zurian.

Lučanskému zapaľovali sviečky mnohí policajti po celom Slovensku. No podľa Zuriana sa našli aj takí, ktorí sa z jeho smrti tešili. "Jeden z operatívcov mi poslal screenshot obrazovky, ako si policajti, ktorí robili na Lučanského prípade, cez aplikáciu WhatsApp zvestujú správu o jeho smrti. Bolo tam samé - Yes! Yes! Palec hore. Tešili sa, oslavovali. To bolo strašné. To bolo strašné," dodal Zurian.