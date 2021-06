Krajčího pomsta? VIDEO Cigánikovú mal v kresle šéfky výboru vymeniť, teraz ju kritizuje za každý prešľap!

BRATISLAVA - Všetko zrejme nešlo podľa OĽaNO plánu. Exminister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) sa mal po návrate z postu ministra zdravotníctva naspäť do parlamentu stať predsedom zdravotníckeho výboru, ktorý aktuálne vedie stále Jana Bittó Cigániková (SaS). Týmto návratom mal liberálku z postu šéfky výboru vyšachovať, no nestalo sa tak. Okrem toho ju v týchto dňoch, kedy už dávno nie je ministrom, veľmi kritizuje.

Svoju zlosť na Cigánikovú si Krajčí vylial v rozhovore pre Denník N. "Boli sme kolegovia ešte v opozícii. Je pravda, že niektorá jej kritika nie je šetrná a niekedy ani úplne férová. Ale to by mi prekážalo menej, to je politika. Viac ma mrzí spôsob, akým pani predsedníčka výbor vedie. Vznikajú problémy, ktoré bude treba vyriešiť. To si všímam nielen ja, ale počúvam to, aj keď sa rozprávam s opozíciou," odpovedal Krajčí na otázku, ako sa mu sedí vo výbore, ktorému šéfuje Cigániková.

Krajčí vysvetľoval svoj špirnt pred novinármi, mohla za to práve šéfka výboru

Krajčí bol známy aj tým, že pred nedávnymi otázkami o Sputniku krátko po jeho konci v kresle ministra, zutekal pred novinármi po schodoch. Teraz hovorí, že za to môžu pozvánky na rokovanie výboru, ktoré vraj chodia neskoro. "Niekedy dostávame pozvánky na výbor neskoro, s tým súvisí aj nedávna situácia, keď som „utekal pred médiami“. Ani nie deň dopredu nám bolo oznámené, že výbor bude o jednej, a ja som tam mal termín u lekára. Z výboru som sa musel ospravedlniť a veľmi som sa ponáhľal. Hoci som médiám vysvetlil, že mám termín a prídem do Národnej rady neskôr, nejako to nechceli pochopiť a pani predsedníčka ma označila za dôvod, prečo výbor nebol uznášaniaschopný. Problém bol v tom, že bol výbor oznámený ani nie jeden deň dopredu," vysvetľuje Krajčí.

Navrhla samu seba?

Podľa Krajčího sa tiež stáva často to, že výbory bývajú uznášanianeschopné. "A teraz naposledy – štandardne sa na výbore určujú spravodajcovia zákonov tak, že dôjde k nejakému konsenzu. Pani predsedníčka navrhla seba k „spravodajcovstvu“ nejakých zákonov, výbor to neschválil a bol pripravený navrhnúť iného kandidáta, ale ona povedala, že v tom prípade rozhodne sama a dala sa tam aj tak," sťažuje sa exminister zdravotníctva.

Pridal sa ďalší poslanec OĽaNO

"Tentoraz navrhla samu seba za spravodajcu k dvom zákonom. Mali sme pripravený svoj návrh, ale predbehla nás a navrhla samú seba. Nedala možnosť do toho vstúpiť. Dala o svojom návrhu hlasovať. "Za" bola len ona a jeden ďalší člen výboru. Z desiatich prítomných. Obrátila sa na tajomníčku výboru a pýtala sa jej, že čo teraz... Vzápätí však dodala, že - výbor spravodajcu neurčil a preto určujem samú seba," kritizoval rovnako šéfku výboru aj Krajčího kolega Marek Šefčík na sociálnej sieti.

VIDEO z rokovania výboru, ktoré zverejnil poslanec Šefčík z OĽaNO: