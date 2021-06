Poslanci pokračujú v rokovaní o zmenách v oblasti potratov: Chcú jasne vymedziť ich výkon

Oba návrhy hovoria o tom, aby sa potraty vykonávali iba vo vymedzených prípadoch. Napríklad len vtedy, ak nie je možné inak zachrániť život ženy alebo ak by nebolo možné inak zabrániť trvalému a vážnemu poškodeniu zdravia matky. Potraty by sa podľa návrhov mohli vykonávať aj vtedy, ak má nenarodené dieťa diagnostikované ťažké poškodenie zdravia, respektíve ak ide o preukázateľne geneticky chybný vývoj plodu a tehotenstvo nepresiahlo 24 týždňov alebo ak "je tehotenstvo následkom spáchania trestného činu na matke a trvanie tehotenstva nepresahuje 12 týždňov".

Do diskusie sa doteraz zapájali okrem opozičných poslancov aj zákonodarcovia za OĽANO či Jana Bittó Cigániková z SaS. Poslanci sa v otázke úpravy oblasti potratov nezhodujú. Do diskusie je prihlásených ešte niekoľko členov parlamentu. Viacerí poslanci sa z piatkového rokovania ospravedlnili. V piatok by sa nemalo v NR SR ani hlasovať o prerokovaných bodoch, zmenu si odsúhlasilo plénum.