Historická chvíľa! VIDEO Do Bratislavy priletelo lietajúce auto: Zostrojil ho slovenský vynálezca

Na prvý pohľad je to malé športové auto, no ako z filmu sa dokáže zmeniť na lietajúce. Nové dvojmiestne lietajúce auto AirCar slovenského vynálezcu a dizajnéra Štefana Kleina dnes absolvovalo najdlhší let a pristálo na medzinárodnom letisku v Bratislave.

Vynálezca Klein v minulosti stál pri vzniku prvého slovenského lietajúceho auta, Aeromobilu, z projektu však vycúval a rozbehol prípravu nového lietajúceho autá. Klein už pracuje na ďalšom prototype AirCar, ktoré by sa neskôr mohlo dostať aj k zákazníkom. Teraz bude hľadať sponzora.

Zdroj: Topky/ Jano Zemiar

Let z Nitry do Bratislavy trval polhodinu, išlo tak o najdlhší let, ktorý Klein z Aircar absolvoval. Preletel zhruba 75 kilometrov. "Bol to najdlhší let, čo sa týka vzdialenosti. Keď sa raz vydáte na dlhú trať, je to iný pocit. Letové vlastnosti sú výborné," povedal Klein, ktorý AirCar sám pilotuje.

Na riadenie stroja treba vlastniť pilotný aj vodičský preukaz. Testovací model je vybavený motorom z motocykla s výkonom 160 koní a vrtuľou v zadnej časti vozidla, pri lete dosahuje rýchlosť 170 kilometrov za hodinu.

Zdroj: Topky/ Jano Zemiar

