Kažimír varuje: Rast ekonomiky sa môže utlmiť! Dôležitá je miera zaočkovanosti, NBS bije na poplach

BRATISLAVA - Očkovanie chráni naše zdravie a pomôže nám lepšie zvládnuť aj boj s novou mutáciou. Miera zaočkovanosti však na Slovensku nie je dostatočná a nevyzerá to ružovo. Pandémia koronavírusu poznačilo ekonomiku a podľa šéfa Národnej banky Slovenska bude práve očkovanie rozhodujúcou premennou pre vývoj v nasledujúcich mesiacoch.

Ekonomika Slovenskej republiky v tomto roku vzrastie o 4,5 %. Oznámili to guvernér NBS Peter Kažimír a viceguvernér NBS Ľudovít Ódor počas predstavovania predikcie ekonomického a menového vývoja v lete 2021. Oživenie ekonomiky podľa Kažimírových slov pokračuje, riziká však naďalej číhajú. Slovákov guvernér vyzval, aby sa dali zaočkovať proti ochoreniu COVID-19.

Rozhodujúca bude aj miera zaočkovanosti

Rizikami, ktoré môžu ekonomický rast utlmiť, sú podľa NBS nedostatočná vakcinácia obyvateľstva, jesenná tretia vlna pandémie nového koronavírusu a chýbajúce komponenty prevažne v priemysle. "Je tu ďalší fenomén, ktorý sa sem po rokoch vrátil, a tým je inflácia alebo rast cien. Ceny tovarov a služieb začali razantne rásť, no napriek tomu podľa nás nie je dôvod na paniku," podotkol Kažimír s tým, že podľa neho sa tento rast cien o pár mesiacov spomalí.

Očkovať by sme sa mali dať čo najskôr

Práve miera zaočkovanosti bude podľa NBS dôležitým kritériom na tvorbu predikcie. Klasický scenár počíta so 60-percentnou zaočkovanosťou obyvateľstva a pesimistický so 45-percentnou. "NBS sa pripája k ďalším autoritám krajiny a bije na poplach. Vyzývame občanov Slovenska aby sa čo najskôr a v čo najväčšej miere dali očkovať proti ochoreniu COVID-19," uviedol guvernér s tým, že táto výzva vychádza nielen z princípu zachovania ľudských životov, ale aj z princípu zachovania šance na vyššiu životnú úroveň, ekonomický rast a na solídny trh práce.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Finančná motivácia?

Na otázku, čo si myslí o úvahách o finančnej odmene pre ľudí s cieľom ich motivovania k očkovaniu, Kažimír uviedol, že určite má význam byť aj v tomto smere inovatívny. "Môže to byť aj kombinácia pozitívnych a negatívnych motivácií," podotkol s tým, že zaočkovaní ľudia zrejme cítia relatívne málo výhod oproti nezaočkovaným. Ódor podotkol, že by bolo dobré rozmýšľať aj nad tým, ako motivovať k očkovaniu celú rodinu ako takú.

VIDEO Krízový štáb o nových opatreniach: Registrácia bude povinná! Nonstop kontroly a prísny režim pre pendlerov

O možnej finančnej motivácii hovoril minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský pred pár dňami. "Aj z tohto miesta chcem ľudí vyzvať, možno aj vzhľadom na informácie okolo delta variantu, aby sa na očkovanie hlásili. To je jediné, čo nám pomôže zvládnuť tretiu vlnu," povedal. Motivovať ľudí na očkovanie by podľa jeho slov mohol výber konkrétneho termínu vakcinácie záujemcov či zjednodušenie objednávkového systému. Finančnú motiváciu konkretizovať nechcel, podľa jeho slov je zatiaľ v štádiu riešenia.

Motiváciou má byť ochrana nášho zdravia

Po zasadnutí krízového štábu sa k motivácii vyjadril aj profesor Vladimír Krčméry. Najväčšou motiváciou by mala byť ochrana nášho zdravia, povedal profesor Krčméry na adresu odmien za očkovanie. "Môžeme to nazvať, že prichádza tretia vlna alebo nová epidémie, ale najväčšou motiváciou na očkovanie má byť ochrana nášho zdravia. Nová mutácia je nákazlivejšia 2- až 7-krát," uviedol Krčméry.

Zdroj: Topky/ Jano Zemiar

"Má kratšiu inkubačnú dobu. Nemá síce vyššiu mortalitu, ale tým, že sa rýchlo šíri, zas nám naplní nemocnice tak, že sa nebude dať robiť iná medicína. Pri dvoch dávkach očkovania je omnoho nižšia šanca, že sa človek nakazí," ozrejmiml s tým, že prvá dávka nás chráni asi na 30 % a druhá na 85 až 90 percent.

Aj infektológ Peter Sabaka hovorí o ochrane najmä po druhej dávke, ktorú potvrdzujú aj dôkazy z Public Health England a Public Health Scotland publikované v prestížnom časopise Lancet. "Vyplíva z toho to, že očkovanie je stále tá najúčinnejšia ochrana pred epidémiou delta variantom," uviedol Sabaka na sociálnej sieti.

Sprísnený režimi na hraniciach

Očkovaní budú mať väčšie výhody aj čo sa týka cestovanie, ktoré momentálne napriek priaznivej situácii čakajú isté obmedzenia. Tentokrát sprínený režim postihne aj pendlerov. "Status pendlera bude výrazne obmedzený. Podmienkou vstupu bude očkovanie alebo registrácia," uviedol Lengvarský. Povinná štátna karanténa zatiaľ nebude, ale bude povinná registrácia. Malo by sa to kontrolovať 24/7. "Buď budú mať občania Covid pass od budúceho týždňa, alebo budú registrovaní v eHranica," povedal Lengvarský.

Zdroj: Topky/ Jano Zemiar

V akom režime budú kontrolované hranice ešte určí vyhláška Úradu verejného zdravotníctva. Minister vnútra Roman Mikulec nevylúčil, že kontrola na hraniciach bude nepretržitá. Pripustil tiež, že počet otvorených hraničných priechodov sa môže znížiť. "Ešte neviem, od akého dňa to bude platiť, ale bude to platiť pre každého," dodal. Vyhláška tiež určí, aké údaje budú budú môcť policajti na hraniciach kontrolovať. Podľa Lengvarského to budú buď COVID pasy, alebo povinná registrácia v eHranici, ktorá bude kontrolovaná.

Na jeseň môže byť lockdown

Je otázkou času, kedy sa aj na Slovensku objaví delta variant nového koronavírusu. Krajina zatiaľ nemá potvrdené prípady delta variantu nového koronavírusu. Lengvarský však uistil, že úrady sa snažia zachytiť všetkých, ktorí sa vracajú z rizikových krajín. "Problém je ale v tom, že ľudia vracajúci sa z iných krajín ako zelených, sa neprihlasujú alebo klamú, odkiaľ prišli. Nezavlečenie delta variantu v mnohom zavisí aj od zodpovednosti každého," dodal minister.

Minister pripomenul, že už teraz sa robia opatrenia, aby sa prípadná tretia vlna pandémie čo najviac eliminovala. "Prísnejšie sa kontrolujú hranice, monitorujú sa spodné vody, posilňuje sa trasovanie kontaktov či sekvenovanie vzoriek," vymenoval Lengvarský. Minister ale nevylúčil, že v prípade nezodpovedného správania sa ľudí bude krajinu na jeseň čakať lockdown. Vyzval preto ľudí, aby cestovali len do bezpečných krajín, nechali sa zaočkovať, dodržiavali základné hygienické opatrenia a v prípade potreby aj domácu karanténu. Minister tiež uistil, že rezort robí všetko preto, aby sa zaočkovanosť proti novému koronavírusu zvýšila. V súčasnosti je zaočkovaných 35 percent populácie.