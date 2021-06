VIDEO Nečakaný moment Mikulca a Krčméryho zachytili mikrofóny: Modlenie pri odvolávaní a podpaľovanie zaživa!

BRATISLAVA - Toto sa skutočne nevidí každý deň. Hlavný odborník na infekcie a pandémie profesor Vladimír Krčméry sa ešte vo štvrtok minulý týždeň zúčastnil rokovania Ústredného krízového štábu na Bôriku, kde boli aj ostatní ministri. Pred brífingom so šéfom rezortu vnútra Romanom Mikulcom (OĽaNO) sa mu však do už zapnutých mikrofónov pred začatím tlačovky zdôveril so šokujúcimi správami a vyzvedal aj ohľadom Mikulcovho odvolávania, ktoré bolo v utorok.

Nevinná príprava sekundy pred tlačovkou a potom to prišlo!

Bežne sa tlačové brífingy začínajú tak, že sa čaká na živý televízny vstup a potom sa otvoria. Medzičasom ale vzniká akési vákuum, počas ktorého si vystupujúci môžu prediskutovať poradie alebo veci, o ktorých budú na brífingu hovoriť. Takto sa začínal aj ten štvrtkový. "Len potom kľudne zopakujte aj to, čo ste povedali o tom dovolenkovaní," usmerňoval profesora Krčméryho minister Mikulec, ktorý mú jeho slová odsúhlasil. "To je veľmi neisté, dovolenka sa môže premeniť na horor pri návrate," odpovedal Krčméry, ktorý ale nečakane a pár sekund pred živým vstupom prešiel na inú tému.

VIDEO Krčméry sa pred tlačovkou zdôveril Miikulcovi so šokujúcou vecou:

Teším sa, že všetko dobre dopadlo v parlamente, priznal sa profesor

Krčméry má očividne sympatie voči aktuálnemu vedeniu ministerstva vnútra, pretože si pochvaľoval výsledok Mikulcovho odvolávania, ktoré v tom čase prebehlo len pred dvomi dňami v utorok (pred týždňom, pozn. red.). "Tak sa teším, že všetko dobre dopadlo v parlamente," priznal svoje sympatie Mikulcovi profesor Krčméry. Ten dokonca spomenul aj niečo o tom, že sa niektorí "modlili ružence", len aby ostal ministrom vnútra.

"Bolo to veľmi vyčerpávajúce," odpovedal Krčmérymu prekvapený Mikulec, ktorý však v tom momente ešte nevedel, s čím sa mu profesor prizná.

Zdroj: Topky - Maarty

Krčméry si vraj prešiel 21-krát trestným stíhaním za vymyslené veci

Pre Mikulca mal profesor Krčméry pochopenie zrejme aj preto, lebo si vraj sám prešiel až niekoľkokrát podobnými vecami. "Je to nepríjemné najmä. Ja som bol 21-krát na trestnom stíhaní za vymyslené trestné činy. Takže som to zažil. 21-krát za 20 rokov," dodal Krčméry s tým, že zopakoval, aké nepríjemné to vraj je. No to ešte stále nebolo všetko!

Chceli ma zaživa podpáliť, Mikulec len krútil hlavou, polícia o niečom podobnom nič neeviduje

To, čo sa však dozvedel Mikulec v ďalších sekundách mu úplne zmrazilo tvár. "Aj včera (v stredu 16. júna, pozn. red.) ma vaši policajti zbalili. Istí ľudia sa mi vyhrážali, že ma podpália zaživa s benzínom. Prišli pre mňa policajti a zachránili ma. Odviezli ma na päťku Bratislavu (Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave V, pozn. red.), vypočuli ma, spísali záznam. Super chlapi!" pochvaľoval si Krčméry rýchlosť a výkon policajných zložiek v tomto prípade.

Polície sme sa následne pýtali o čo konkrétne išlo. Tá prisľúbila, že odpoveď k tomuto prípadu poskytne čoskoro.