Inšpekcia sa rozhodla preskúmať pohonné hmoty: Zverejnili ZOZNAM čerpacích staníc, kde sa udeľovali pokuty

BRATISLAVA - Niektorí Slováci si dávajú dosť záležať na tom, čo tankujú do svojho štvorkolesového tátoša a jedno to rozhodne nie je ani Slovenskej inšpekcii životného prostredia (SIŽP), ktorá v tomto prípade robila celoštátnu kontrolu odobratím vzoriek na jednotlivých staniciach. Našli sa aj také, ktoré dostali pokutu, my poznáme presný zoznam prehreškov na konkrétnych prevádzkach!